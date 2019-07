Las obras del cesped del Tartiere le costarán al Oviedo 300.000 euros

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, ha visitado esta mañana las obras sobre el terreno de juego del Carlos Tartiere, en un encuentro al que también acudieron Nacho Cuesta, primer teniente de Alcalde de la ciudad, y representantes del Real Oviedo, encabezados por Manolo Paredes. Los trabajos sobre el terreno de juego le costarán al Oviedo (que asume el coste íntegro), 300.000 euros, como confirmó Paredes.

Con las obras sobre el césped del Tartiere de fondo, el Alcalde aclaró cómo se había producido el acuerdo. "Es una demostración de las magníficas relaciones del Ayuntamiento con el Real Oviedo. Es una acción importante: hacemos lo que prometemos. Este equipo de Gobierno está unido y trabajaremos por la ciudad", expuso Canteli. "Oviedo tiene que jugar en un campo digno. Estaremos siempre pendientes del Oviedo. Quiero ser Alcalde del Real Oviedo en Primera. Ojalá sea esta temporada", añadió.

El Alcalde advirtió de que la colaboración entre partes no se queda ahí, que seguirá la misma línea. "Más adelante habrá patrocinio. Es una pena que la camiseta del Oviedo no luzca "Oviedo, capital del Principado". Que lleven ese lema por un lateral. Uno de los estandartes turísticos de Oviedo es un equipo. Pero no es un patrocinio para pagar las obras del campo. Fue lo primero que hablamos", indicó Canteli, que anunció, además, que "la partida asignada a obras del Tartiere no se verá alterada" por el futuro patrocinio y que "habrá lámparas de calor" en el Tartiere.