El Oviedo puja por Diamanka para sustituir a Folch

Una operación que lleva meses fraguándose se aproxima a su desenlace, con el Oviedo expectante por ver si la dura competencia no impide un final feliz. Los azules quieren a Pape Diamanka, centrocampista del Numancia de 29 años que acumula experiencia en la Segunda. Ve en él el sustituto ideal para Folch, que salió rumbo al Elche esta misma semana. Los azules tenían el acuerdo cerca en los últimos días, aunque no cerrado, y por una rendija se ha colado el Girona para presentar una oferta ambiciosa. Desde el entorno del futbolista se asegura que la decisión no está tomada pero que se resolverá en los próximos días. El Oviedo espera pacientemente el desenlace.

El interés de los azules por el senegalés viene de lejos. El pasado 31 de enero LA NUEVA ESPAÑA informaba de que el Oviedo ya había hablado con él. Es un viejo deseo de Ángel Martín González, que ya le fichó en su día para el Zaragoza. Dos meses después de ese primer contacto las posturas parecían alejarse por el interés de varios clubes de Segunda, en lo que parecía una costosa puja.

Las negociaciones siempre estuvieron abiertas, pero sufrieron un acelerón con la salida de Folch. Las dos partes, futbolista y club, pusieron de su parte para llegar a un entendimiento. La apuesta del Oviedo era fuerte y el centrocampista veía con buenos ojos la posibilidad de recalar en la capital del Principado. El acuerdo parecía cercano, pero, sin nada firmado, el Girona apareció en escena. Con el dinero de la ayuda por el descenso y la necesidad de apostar por el futbolista para reconstruir una plantilla en desbandada, los catalanes presentaron ayer una oferta superior en lo económico a la azul. Desde el entorno del futbolista se reconoce la oferta del Oviedo y se matiza que no es el único conjunto interesado. Según estas fuentes, habría varios equipos de Segunda que han mostrado su interés, incluido el Girona. La idea, en todo caso, es resolver el futuro del futbolista esta semana para que pueda empezar la pretemporada con el conjunto que elija.

La pelota está en el tejado de Diamanka, que deberá decidir: mantener su postura inicial y ver en Oviedo el lugar donde sentirse importante o sucumbir a la ambiciosa proposición del Girona, con uno de los tres topes salariales más ambiciosos.