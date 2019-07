Javier Fernández llega "a darlo todo por el Oviedo"

El cartagenero Javier Fernández fue ayer el protagonista en la sala de prensa del Carlos Tartiere. La primera presentación de la temporada fue la suya, un central de 21 años que llega de jugar en el UCAM, en Segunda B. En sus primeras palabras como jugador azul dijo no tener preferencia en cuanto a jugar en la izquierda o en la derecha y aseguró que, a pesar de tener más ofertas, eligió al Oviedo porque es "un club importante de Segunda, con una masa social grande y una ciudad que se vuelca con el equipo. El año pasado hizo un buen año y esperemos superarlo", añadió el nuevo jugador azul.

También reconoció que las negociaciones vienen de "hace varios meses" y que intentará adaptarse rápido a la categoría: "El salto de Segunda B a Segunda es complicado pero lo afrontó con ganas de dar todo lo que tenga por el Oviedo para hacer un buen año". Prefirió no definirse como jugador: "Que se me defina por mi trabajo durante el año, la gente que está en el club ya me conoce, soy un jugador que se sacrifica por el equipo".