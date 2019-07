Egea: "Estoy satisfecho con el equipo, solo me falta el hombre gol"

Lo dijo de varias maneras -delantero, hombre gol, alguien que defina, jugador que nos permita materializar las ocasiones- y lo dijo muchas veces. Sergio Egea quiere un delantero que marque la diferencia en Segunda, alguien que ocupe el lugar de Toché. Y nada más.

"En estos momentos nosotros estamos buscando el hombre gol, en Segunda hay pocas ocasiones y necesitamos el jugador que nos permita materializarlas. Un jugador que acompañe a Ibra y Joselu para tener más poderío en la de definición, vamos a jugar mucho por fuera para materializar por dentro". ¿Y alguien más?: "Quizás de atrás para adelante está bien y nos falta el definidor. La prioridad debería ser un 9 de esos matadores porque lo demás todos van a acompañar muy bien. Todos los equipos, creo, cuando no tienen a ese jugador tienen un problema de puntuación. Queremos poquito, pero de calidad. La dirección deportiva se está moviendo buscando a ese futbolista". Y si no quedó claro: "Tenemos un plantel que está bien, de número y de calidad, lo demás lo podemos solucionar pero hay una parte de la cancha donde no lo podemos solucionar".

Por lo demás, Egea quitó importancia a la derrota ante el Vetusta en la primera prueba de pretemporada, aseguró que, a pesar de que hoy jugó con un 1-4-2-3-1, el sistema será un 1-4-4-2 en ataque, que se convertirá en 1-4-2-3-1 en defensa, que cuenta con Lolo, que cuenta con los jugadores del Vetusta sub-23, que Borja Sánchez tiene calidad pero debe trabajar "la mentalidad" para enfrentarse "a un Tartiere que aprieta mucho", que Jimmy se ganó el puesto la pasada temporada (ya está pensando en que en el primer partido de Liga no puede jugar por tener cinco tarjetas) y que Champagne "está adelantando los plazos de recuperación".