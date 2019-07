Sergio Egea: "La prioridad es fichar a un nueve matador; los demás van a acompañar bien"

Sergio Egea volvió a demostrar que se puede hablar muy claro sin levantar la voz. Con tranquilidad, sin una palabra más alta que la otra, el entrenador del Oviedo dejó muy claro a la dirección deportiva del club que no quiere nada más que un delantero de garantías, es decir, uno que supere rápido la decena de goles y que marque la diferencia en la categoría. En el resto del campo le sobra con lo que tiene. "En estos momentos nosotros estamos buscando el hombre gol", comenzó en su primera rueda de prensa de la temporada.

Su razonamiento es impecable: "En Segunda hay pocas ocasiones de hacer gol y necesitamos el jugador que nos permita materializarlas". ¿Cómo es ese jugador? "Un jugador que acompañe a Ibra y Joselu para tener más poderío en la definición porque vamos a jugar mucho por fuera (por las bandas) y necesitamos a alguien que nos permita materializarlo por dentro"

¿Y en el resto del campo? "De atrás para adelante está bien, nos falta el definidor. La prioridad debería ser un nueve matador porque los demás todos van a acompañar muy bien". Y es que para Egea la capacidad de hacer goles no se entrena: "La definición la tienes o no lo tienes, es algo muy difícil de trabajar". Y el que no la tiene lo paga: "Todos los equipos, cuando no tienen a ese jugador tienen un problema. Queremos poquito, pero de calidad", insistió.

Lo demás le gusta todo: "Tenemos un plantel que está bien, de número y de calidad, lo demás lo podemos solucionar pero hay una parte de la cancha donde no lo podemos solucionar. Que llegue uno y medio, que lleguen dos, pero que nos aporten cosas interesantes". La misma idea una vez más.

Lo del delantero no fue lo único que demostró tener claro Egea. El argentino dijo que sus sistema será un 1-4-4-2 en ataque, que se convertirá en 1-4-2-3-1 en defensa, que cuenta con Lolo y con los jugadores del Vetusta sub-23 (por ejemplo, Riki), que Borja tiene calidad pero que debe trabajar ("la mentalidad" para enfrentarse "a un Tartiere que aprieta mucho"), que Jimmy se ganó el puesto (ya está pensando en que en el primer partido de Liga no puede jugar por tener cinco tarjetas) y que Champagne "está adelantando los plazos de recuperación".