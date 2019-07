Champagne, portero del Real Oviedo: "En los momentos no tan buenos es donde se ve de qué está hecho cada uno"

El portero del Real Oviedo Nereo Champagne es feliz entrenándose, rodeado de balones y pensando tan solo en el primer partido de la temporada. Para poder hacerlo ha sacrificado sus vacaciones de verano, se ha quedado en Oviedo, él y su familia, trabajando con el cuerpo médico del club para recuperarse lo antes posible de la lesión en la rodilla izquierda que le obligó a pasar por el quirófano el 3 de junio pasado.

El meta argentino quiso tras el entrenamiento de esta mañana mostrar su agradecimiento a todos los que se lo han prestado:

"Quiero agradecer a la gente que me está ayudando en esta recuperación, en primer lugar a mi señora y a mis hijos, que son los que están siempre al lado mío; a Vicente del Moral y a Manolo, nuestro querido Manolo, nuestro doctor, porque fueron los que me operaron; a todo el cuerpo de salud del club, a Gabri, a Jose, a Gera, a Diego, que ya no está con nosotros, que son los que también me ayudan día a día; al gran Michi, que me aguantó todas las vacaciones; y a los que estuvieron aquí todas las vacaciones conmigo, que dedicaron tiempo de sus vacaciones a mi recuperación; muy agradecido a ellos, al club, al cuerpo técnico y a mis compañeros por la preocupación diaria, con mensajes en las vacaciones y en todo momento, a las utilleros también, que estuvieron acá conmigo, y, por supuesto, a la gente, que a través de redes sociales o en la calle, con una pregunta, me vieron acá todo el verano, se preocuparon por mí; así que a todos ellos también un saludo grande, un abrazo, y decirles que acá estamos, seguimos en la recuperación y apuntando a llegar lo mejor posible a la primera fecha".

Aún no sabe cuándo podrá disputar partidos de pretemporada pero de lo que está convencido es de que podrá iniciar la Liga:

"Siempre apuntamos llegar al inicio del campeonato de la mejor manera, aún no hemos hablado de cuando empezaré a jugar amistosos ni nada, porque esto es día a día dando un pasito y viendo que la rodilla aguanta, que no se inflama, que sigue todo bien; así que, a largo plazo pensamos en llegar a la primera fecha de la mejor manera posible y a corto plazo es día a día".

En cuanto al equipo, se muestra satisfecho por mantener el bloque:

"El grupo muy bien, una base del año pasado, con jugadores que incluso vienen de tres o cuatro temporadas en el plantel y los chicos que vienen del filial vienen de hacer un gran año, demostraron que se puede contar con ellos, son chicos muy profesionales, que entrenan a tope todos los días, que saben escuchar, eso es importante, que ellos ganen la confianza necesaria para hacer lo que hizo Jimmy, llegar un día, empezar a jugar y sentirse cómodo y no salir más".

Una buena forma de formar "una familia": "Hoy somos un grupo, cuando seamos un equipo ya vamos a ser serios y, si llegamos a formar una familia, cuidado".

También se muestra satisfecho por volver a disputarse el puesto con Alfonso Herrero:

"Sabemos dónde nos podemos potenciar cada uno, tener un buen compañero de entrenamiento día a día es mucho mejor; he tenido suerte de tener compañeros muy leales, Alfonso es uno de ellos".