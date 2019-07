Champagne: "Si logramos ser una familia, cuidado"

El portero del Real Oviedo Nereo Champagne es feliz entrenándose, rodeado de balones y pensando en el primer partido de la temporada. Para poder hacerlo ha sacrificado sus vacaciones de verano, se ha quedado en Oviedo, él y su familia, trabajando con el cuerpo médico del club para recuperarse lo antes posible de la lesión en la rodilla izquierda que le obligó a pasar por el quirófano el 3 de junio.

El portero quiso dar las gracias a todos los que le han ayudado: "Quiero agradecer a la gente que me está ayudando en esta recuperación, en primer lugar a mi señora y a mis hijos, que son los que están siempre al lado mío; a Vicente del Moral y a Manolo, nuestro querido Manolo, nuestro doctor, porque fueron los que me operaron; a todo el cuerpo de salud del club y a los que estuvieron aquí todas las vacaciones conmigo". Aún no sabe con seguridad cuándo podrá jugar un amistoso, pero tiene la vista fijada en estar perfecto para el primer partido de Liga, el 18 de agosto ante el Deportivo de La Coruña: "A largo plazo pensamos en llegar a la primera fecha de la mejor manera posible y a corto plazo es día a día".

En cuanto al equipo que está formando el Oviedo, Champagne se mostró optimista: "El grupo está muy bien, con una base del año pasado y con los chicos que vienen del filial que vienen de hacer un gran año", señaló. Y para sacar el mejor rendimiento de todos apuesta por hacer del equipo una familia: "Ahora somos un grupo, cuando seamos un equipo ya vamos a ser serios y, si llegamos a formar una familia, cuidado con nosotros". Una familia que sepa salir de los momentos malos: "En los momentos no tan buenos es donde se ve de qué está hecho cada uno".