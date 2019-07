El Córdoba y la Ponferradina quieren cedido a Viti

El Córdoba, que competirá en Segunda B, y la Ponferradina, que lo hará en Segunda, están muy interesados en la cesión de Viti, extremo del Oviedo. El de Laviana, de 21 años, canterano azul, tiene contrato con el primer equipo carbayón desde esta campaña, pero el club ya le sugirió hace semanas que una cesión podría ser beneficiosa para ambas partes.

De momento, según fuentes conocedoras de los movimientos, a Viti ya le han salido dos importantes pretendientes. La Ponferradina, que ascendió la pasada campaña a Primera, y el Córdoba, que bajó a Segunda B. El Córdoba de Enrique Martín será uno de los gallitos de Segunda B el año que viene, con el objetivo de regresar a Segunda y es uno de los más interesados. Según las fuentes consultadas, el club andaluz ya se ha puesto en contacto con el jugador. Al Oviedo todavía no ha llegado ninguna oferta. Viti, no obstante, quiere seguir jugando en el club azul. Y en caso de que aceptase una cesión, su escenario favorito es Segunda División. El habilidoso extremo es una de las perlas de la cantera del Oviedo. Debutó con el primer equipo hace ya cuatro temporadas, a las órdenes de David Generelo. Con Hierro no disputó ningún partido y para Anquela fue importante.