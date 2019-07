Christian Fernández no se corta: "Prefiero estar rodeado de chavales del Vetusta que de parásitos"

El defensa del Oviedo Christian Fernández visitó esta mañana el campus del Oviedo en Tensi y dejó varias reflexiones sobre el futuro del equipo. El cántabro no se cortó en apostar por la importancia de la cantera y criticar fichajes del club de años anteriores que no llegaron al rendimiento esperado. También puso como ejemplo el ascenso del eterno rival, el Sporting de Gijón, cuando subió a Primera en 2015 con una plantilla con varios jugadores de la cantera.

"Ser un equipo ganador empieza por uno mismo. Por la ambición, sacrificio y convicción que tengas para conseguir tus objetivos. Yo prefiero estar rodeado de chavales del Vetusta, que vienen con las ganas y la ambición de querer llevar al Oviedo a lo más alto, que estar rodeados de parásitos que vienen a cobrar un sueldo y se van con más pena que gloria. Prefiero tener a gente joven que de verdad quiera al Oviedo y venga a aportar", dijo rotundo, preguntando sobre sus palabras del final de la campaña pasada, cuando afirmó que el Oviedo "era un buen equipo, pero no uno ganador".

Christian no concretó a que "parásitos" se refería": "Si tiras de hemeroteca en estos cinco últimos años...Creo que han pasado muchos futbolistas y no siguen. Eso te dice que su paso por el Oviedo ha sido anecdótico y no nos lo podemos permitir. Tenemos que tener gente que de verdad quiera y aporte, y que no vengan a pasar el rato", afirmó.

"Desde que estoy yo aquí se han probado varios caminos. Desde doce fichajes cada temporada, mercado internacional, nacional...Este año se ha hecho una apuesta por la cantera acertada a mi modo de ver. No hace tanto, a pocos kilómetros de aquí se consiguió un ascenso con los guajes. ¿Por qué el Oviedo no puede ser ese equipo? Tener a tanta gente joven hace que tus pretensiones crezcan y la ilusión se regenere. Eso pretendemos, será un proceso costoso, pero no tengo la menor duda de que si Jimmy pudo porque no lo van a hacer Borja, Edu€"