Christian pide no fichar "parásitos" y pone como ejemplo al Sporting

Christian Fernández, 33 años, defensa, uno de los capitanes del Oviedo, mandó ayer un mensaje de calado sobre el rumbo deportivo de la nave azul. El cántabro no se mordió la lengua y no dudó en criticar -sin concretar cuales- a algunos fichajes del Oviedo de temporadas anteriores. Christian los tildó de "parásitos que vienen a cobrar" y no paró de lanzar flores a los canteranos en su visita al campus del club, rodeado de pequeños oviedistas. Llegó a poner de ejemplo, sin citarlo, al Sporting que ascendió en 2015. Este verano el Oviedo promocionó a siete jugadores del Vetusta, que jugaron el año pasado en Segunda B, y planea fichar menos futbolistas que temporadas anteriores (12 de media en las últimas cuatro campañas).

"Ser un equipo ganador empieza por uno mismo. Por la ambición, sacrificio y convicción que tengas para conseguir tus objetivos. Yo prefiero estar rodeado de chavales del Vetusta, que vienen con las ganas y la ambición de querer llevar al Oviedo a lo más alto, que estar rodeado de parásitos que vienen a cobrar un sueldo y se van con más pena que gloria. Prefiero tener a gente joven que de verdad quiera al Oviedo y venga a aportar", dijo Christian, que en el final de la pasada temporada aseguró que el Oviedo era "un buen equipo, pero no uno ganador".

En su apoyo a los canteranos se acordó del Sporting. Los gijoneses ascendieron a Primera en 2015 con una plantilla con muchos futbolistas canteranos o con pasado en el filial. "Desde que estoy yo aquí se han probado varios caminos. Desde doce fichajes cada temporada, mercado internacional, nacional... Este año se ha hecho una apuesta por la cantera, acertada a mi modo de ver. No hace tanto, a pocos kilómetros de aquí se consiguió un ascenso con los guajes. ¿Por qué el Oviedo no puede ser ese equipo? Tener a tanta gente joven hace que tus pretensiones crezcan y la ilusión se regenere. Eso pretendemos, será un proceso costoso, pero no tengo la menor duda de que si Jimmy pudo porque no lo van a hacer Borja, Edu, Viti...", dijo. En opinión de Christian, además, el Oviedo ya tiene una plantilla suficientemente competente como para empezar la Liga: "Creo que con lo que hoy tenemos podríamos empezar la Liga y competir con el Dépor de tú a tú. Si viene gente que mejore que lo que tenemos, bienvenida. Si esa gente que no va a mejorar a los Edu, Ricky, Borja o Viti prefiero quedarme con lo nuestro".

El zaguero también habló sobre su situación personal. Cumple su cuarta temporada en el Oviedo y quiere conseguir el ascenso: "He ido creciendo dentro de la organización. Satisfecho por estos años a nivel individual, a nivel colectivo todavía queda luchar por el ascenso directo o meternos en play-off. Es la espina clavada y ojalá nos la quitemos más pronto que tarde".