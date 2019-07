El Oviedo rescinde a Toché

El Oviedo y Toché llegaron ayer a un acuerdo para rescindir el contrato que todavía unía los destinos de la entidad y del que ha sido delantero del Oviedo durante las últimas cuatro campañas, desde el regreso a Segunda en el año 2015. El ariete fue además el primer capitán carbayón en la pasada campaña.

El club azul tiene previsto ofrecerle a Toché la posibilidad de despedirse de la afición del Oviedo en las instalaciones del club. En principio, si nada se tuerce, la idea de ambas partes es dar una rueda de prensa en los próximos días. Toché ya sabe desde el final de la campaña pasada que no seguiría en el Oviedo, aunque todavía le quedaba un año de contrato (renovó tras cumplir varios objetivos entre la campaña 2018-2019 y la anterior).

La entidad entendía que la etapa de Toché en el club tocaba a su fin y el delantero no quería ser un escollo. Por eso, el murciano no se reincorporó a la pretemporada en El Requexón, pese a que en ese momento aún no se había llegado a un acuerdo. El problema, ya resuelto, era económico. Aunque ayer ninguna de las dos partes quiso dar los detalles de la finalización de contrato del murciano, según varias fuentes Toché perdonó parte de la ficha que le correspondía por la temporada. El delantero se va guardando una buena relación con los gestores del club. De hecho, no se descarta que en el futuro, una vez retirado de los terrenos de juego, se reincorpore a la entidad carbayona en otro puesto. Fue una posibilidad que ambas partes hablaron, sin concretar nada.

"El Real Oviedo agradece a Toché su entrega, trabajo y profesionalidad durante las cuatro temporadas que ha vestido nuestra camiseta, y también nuestro brazalete. Le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional, conscientes de que siempre podremos contar con un oviedista más allá donde esté. ¡Gracias y éxito, Toché!", escribió el club en la nota de despedida.

Toché deja libre el dorsal "9" y 42 goles como azul en cuatro años. A diez de media por temporada. Fue una apuesta de Carmelo del Pozo, que lo trajo al Oviedo en 2015 para comandar el ataque del primer año en Segunda. Le costó entrar al equipo por problemas físicos, pero una vez se ganó el puesto respondió con goles.

Anotó 17 goles en su primera campaña, la 2015-2016, y otros tanto en la siguiente, y fue de los anotadores más prolíficos de Segunda aunque el Oviedo no logró meterse en el play-off. Arrancó su tercera campaña a buen ritmo -metió el primer gol al Sporting en la vuelta de los derbis en El Molinón, en 2017-, pero una lesión de menisco en octubre de 2017 lastró su rendimiento. En esa campaña, la 2017-2018, acabó anotando seis goles en 33 partidos (27 como titular). Su rol cambió completamente la pasada campaña. Toché, tras los fichajes de Joselu e Ibrahima, pasó a un segundo plano.

El murciano, que anotó el primer gol de la campaña ante el Extremadura, jugó 26 partidos, solo 7 de titular. Además del gol en la primera jornada anotó el de la victoria de penalti ante el Elche en el Martínez Valero.