"Si tiramos de hemeroteca..."

Christian Fernández no respondió sobre quiénes eran los "parásitos que vienen al Oviedo a cobrar y se van sin pena ni gloria". Dijo que para saberlo bastaba con repasar las noticias. "Si tiras de hemeroteca en estos cinco últimos años... Creo que han pasado muchos futbolistas y no siguen. Eso te dice que su paso por el Oviedo ha sido anecdótico y no nos lo podemos permitir. Tenemos que tener gente que de verdad quiera y aporte, y que no vengan a pasar el rato", respondió preguntando sobre a quien se refería.

La hemeroteca es clara. El Oviedo, en los últimos cuatro años, desde el ascenso a Segunda, incorporó a un total de 51 jugadores. La temporada en la que más se fichó fue precisamente la 2016-2017, cuando Christian llegó al club y Fernando Hierro era el entrenador. Llegaron 15 jugadores nuevos. En la anterior a esa habían sido 12 y en la siguiente, la primera de Anquela, 14. El año pasado fueron 10, la cifra más baja hasta el momento.

De esos 51 futbolistas, un total de 29 solo duraron una campaña en el club azul. Casi el 60% de los nuevos, pues, se fueron a otro equipo al año de llegar a Oviedo. No se cuenta a Michu, actual secretario técnico, que se retiró del fútbol tras su vuelta al Oviedo. La lista de futbolistas, tanto cedidos como fichajes en propiedad, es la siguiente (sin contar a Javi Hernández): Pablo Hervías, Koné, Rubén Miño, Aguirre, Míchel, Borja Gómez, Josete, Torró, Nando, David Costas, Óscar Gil, Jonathan Pereira, Borja Domínguez, Carlitos de Pena, Alaníz, Jorge Ortiz, Cotugno, Yeboah, Mariga, Fabbrini, Hidi, Valentini, Owusu, Pucko, Olmes (no debutó), Alanís, Javi Muñoz, Carlos Martínez y Boateng.