Egea: "Christian no quiso decir lo que dijo, todos defienden el escudo"

Sergio Egea valoró la situación del Oviedo tras la primera victoria de la pretemporada de los azules, ayer ante Unionistas de Salamanca en El Florán. El técnico argentino insistió en su idea de juego y dijo que quiere más "velocidad". También habló sobre el nueve que llegará, aunque sin dar ningún tipo de detalle, "la dirección deportiva acertará". Además, valoró las polémicas palabras de Christian Fernández el viernes cuando aseguró que "prefiere jugar con futbolistas del Vetusta que con parásitos".

"Estamos agarrando ritmo y con mucho trabajo de pretemporada. Hoy (por ayer) vi cosas que me gustaban y otras no tanto. Hay que seguir trabajando para buscar el primer equipo", explicó el argentino. "Hubo más ritmo de pelota, queremos jugar rápido. Jugar una parte cada uno viene bien para soltar piernas", aseguró. El Oviedo jugó en la segunda parte con un esquema en la que aparecía un mediapunta. No es la idea de Egea, que apostó por ese dibujo por la falta de un cuarto delantero en la plantilla actual. "Están Joselu, Steven e Ibra, y hoy (por ayer) Riki de mediapunta. La idea sigue siendo jugar 4-4-2", dijo.

El argentino está concentrado en lograr un equipo que destace como conjunto: "Hacernos fuertes grupalmente y luego aparecerá lo individual. Queremos hacer un grupo y ser un equipo incómodo para los rivales". El técnico quiere velocidad, la que aportan las alas, con hombres como Lucas, Diegui, Sangalli, Viti o Mossa. "Quiero más pelota rápida. Muchas veces la técnica está peleada, vamos a intentar entrenar con mucha velocidad. Sangalli juega bien por dentro y por fuera y tenemos laterales ofensivos, tanto Lucas como Diegui. Por el otro lado lo mismo, Mossa Viti, Mossa o Saúl. Los laterales pueden hacer buenas jugadas", dijo. Egea también respaldó el juego de Steven, que ayer anotó el primer gol del Oviedo este verano. Le animó a seguir trabajando para tener importancia. "Tiene unas condiciones interesantes, es un definidor. Tiene una pierna rápida, me alegro por él porque está trabajando muy bien. Que siga así para hacerse un sitio en el equipo, que está complicado", recalcó.

Al margen del juego, el argentino habló sobre las palabras de Christian Fernández, que dijo en el campus del Oviedo que "prefiere estar rodeado de jugadores del Vetusta que de parásitos", haciendo referencia a fichajes de otras temporadas. Egea tiene una interpretación propia de las palabras del cántabro: "Quizá no quiso decir eso. Todo profesional quiere defender bien el escudo del Oviedo, pero muchas veces llegas a un sitio y por x causas no te adaptas. Todo profesional quiere hacer las cosas bien y más en Oviedo, que te trata tan bien. Suele suceder, uno fue futbolista y había ciudades o equipos a los que no llegabas a adaptarte y no competías como esperaban de ti y tenías que salir", dijo Egea, quitándole hierro. El técnico también le lanzó un mensaje de despedida a Toché, rescindido recientemente. "Siempre le estaré agradecido, en lo humano y lo profesional. Se acaban ciclos, es un ser humano excelente. En Segunda me demostró una faceta goleadora importante, que le vaya bien", dijo mientras espera a su "9".