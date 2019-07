Mossa: "Mi temporada pasada no fue tan mala como quisieron vender"

El Oviedo volvió al trabajo esta mañana en El Requexón tras el segundo amistoso del sábado en El Florán ante Unionistas de Salamanca. En la sesión no estuvieron Edu Cortina, Ugarte y Javi Cueto. Borja Sánchez, por su parte, no completó la totalidad del entrenamiento. Obeng, Josín, Javi Mier, del filial, se entrenaron con el primer equipo. Tras la sesión, de casi dos horas, el lateral izquierdo del Oviedo Mossa valoró el estado del equipo en la pretemporada. El valenciano encara su tercera temporada en Asturias y, a falta de más retoques en la plantilla, es el único lateral izquierdo de la plantilla. Estas fueron sus palabras.

La preparación: "Al final las pretemporadas dependen también del equipo donde estemos. Veo pocas diferencias, no deja de ser una preparación más".

Los jugadores que suben desde el filial: "A la mayoría los conocía. No me sorprenden futbolísticamente. Contento de que tengan contrato con nosotros. Siempre es un añadido que haya gente de la casa. Son de aquí y sienten el equipo. Están aquí porque lo han demostrado en el filial. Ahora toca demostrarlo en una galería profesional".

Mossa quiere volver a ser importante: "Siempre intento que me salgan bien las cosas. En el primer año se me dio bien a nivel personal y me dio un estatus. El año pasado jugué 32 partidos, metí dos goles y di dos asistencias. No fue tan mala como quisieron vender".

¿El objetivo es el ascenso?: "El míster nos tiene que hacer ganadores. Si el míster dice eso hace que tengamos una mentalidad fuerte. Tenemos que competir con los mejores".

De momento, el único lateral izquierdo puro: "Ahora Christian está jugando de central, pero siempre hay competencia. Nunca se sabe, cualquiera puede jugar en mi posición como yo en otras. Si uno no está bien jugará otro y eso tiene que ser lo positivo".

De momento, solo dos fichajes: "El grupo es buenísimo, estamos encantados. Ahora es fácil, cuando de verdad se ven los grupos es cuando empiece la competición. Lo importante es que vayamos confeccionando ese grupo. Lo importante es el colectivo".