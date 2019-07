El centrocampista Ramón Folch, jugador del Oviedo hasta este verano, fue presentado ayer como nuevo futbolista del Elche que entrena el expreparador azul Pacheta. "Llevábamos dos años en los que tanto el club como yo estábamos muy contentos. Acordamos una salida ambas partes y nos vino bien a los dos. Estoy muy ilusionado de estar aquí. Me hablaron maravillas del Elche, del equipo, de la afición y del proyecto: no me lo pensé", dijo Folch.