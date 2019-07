El Oviedo se entrenó ayer en sesión doble en El Requexón (por la mañana no estuvieron ni Edu Cortina ni Ugarte y Borja Sánchez no completó el partidillo). El lateral izquierdo Mossa atendió a los medios tras el entrenamiento matutino. "Siempre intento que me salgan bien las cosas. En el primer año se me dio bien a nivel personal y me dio un estatus. El año pasado jugué 32 partidos, metí dos goles y di dos asistencias. No fue tan mala como quisieron vender", dijo.