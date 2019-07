Lolo: "Estoy agradecido al Real Oviedo por darme esta oportunidad"

Una de las mejores noticias de la pretemporada está siendo la irrupción de Lolo. En un principio, el Oviedo planeaba buscarle una salida pero a medida que han ido pasando los entrenamientos se ha convertido en un pilar del equipo. Egea no quiere ni oír hablar de una posible marcha del jugador y él se muestra encantado de estar desde la pretemporada con un equipo profesional. Vino la pasada temporada al Vetusta, en Segunda B, la terminó en el Extremadura, en Segunda, y ahora aspira a hacer un buen año con el primer equipo azul.

Sobre su salida: "Lo de la salida se habló en los periódicos, pero tanto el club como yo queremos seguir; estoy contento, tengo contrato y mi intención es quedarme en el Oviedo. En mi cabeza solo está Oviedo y Oviedo".

Objetivo cumplido: "Es verdad que la idea era venir el primer año al filial y luego en el segundo, si me dieran la oportunidad, estar en el primer equipo. El año pasado fue una buena temporada tanto personal como deportivamente y espero recoger los frutos este año".

Salto a Segunda: "Tenía ganas de dar el salto a Segunda, lo di con 27 años, disfruté en el Extremadura, hicimos las cosas bien, no salvamos, que era el objetivo, y aquí estoy de nuevo a cumplir el año de contrato que me queda". "El sueño de todo futbolista es llegar al fútbol profesional, a mí me llegó un poquito más tarde pero estoy agradecido al Oviedo por darme esta oportunidad".

Renovación: "Estoy muy a gusto, estaría encantado de seguir aquí muchos años".

¿Qué le pide Egea?: "A Egea le gusta que llegue al área, dice que se me da bien, creo que se me da bien, intento hacer lo que me diga el entrenador".

Un goleador: "Estos dos últimos años se me ha dado bien marcar goles y me siento cómodo llegando al área contrario".

Gente del filial en el primer equipo: "Es un orgullo para el Oviedo que haya tanta gente del filial, eso significa que desde la cantera se hacen las cosas bien, ahí lo están demostrando gente de Oviedo, gente que siente los colores y que están aquí en el primer equipo, gente con hambre, que creo que es lo más importante".

Los jugadores de Segunda B, preparados: "Yo sigo pensando que en Segunda B hay jugadores que pueden jugar en Primera, lo que necesitan ese empujoncito y demostrarlo una vez que estén. También se necesita alguien que confíe en los jugadores".