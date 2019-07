El defensa Monreal y el portero Podlesny se van del Vetusta

Uno de los fichajes del Vetusta, el defensa central Julen Monreal, y uno de los jugadores que estaban a prueba, el portero polaco Damian Podlesny, no seguirán en el filial del Oviedo. El primero llegó procedente del Ontinyent, equipo de Segunda B que no acabó la temporada por los impagos, y debía ser un refuerzo importante para la zaga del segundo equipo azul. El central navarro no ha terminado de convencer a Javi Rozada y el Oviedo podría llegar en breve a un acuerdo con el futbolista para salir antes de que comience la Liga.

Un caso diferente es el del portero polaco Damian Podlesny, a prueba con el Oviedo. En este caso es el club el que ha descartado al meta. El que podría haberse convertido en el primer jugador polaco en la entidad azul no ha cumplido con las expectativas y no iniciará la temporada con el filial.

Quien está a punto de incorporarse al filial es el atacante gibraltareño de 19 años Tjay de Barr. El delantero seguía compitiendo con el Europa F. C. de Gibraltar, que se encontraba disputando la fase previa de la Liga Europa, de la que ya ha sido eliminado, y ahora se va a incorporar al conjunto de Javi Rozada. Un Vetusta en el que el entrenador ovetense intenta volver a formar un grupo que alcance un nivel tan alto como el de la pasada temporada.