Tejera: "Este Real Oviedo está preparado para competir con cualquiera"

Tejera tiene que ser un jugador importante esta temporada en el Real Oviedo. El barcelonés debe ser un fijo en un centro del campo en el que, de momento, se va a tener que jugar el puesto con tres jugadores que vienen del filial: Lolo, Edu Cortina y Jimmy. Una competencia que Tejera considera "grande". "Los jugadores que vienen del filial tienen calidad y son una competencia grande", señaló nada más terminar la única sesión de entrenamiento de hoy, en la que volvió a estar ausente por molestias físicas Edu Cortina, aunque Ugarte ya regresó.

Pretemporada: "Se están viendo muchas mejoras en el equipo, nos vamos encontrando mejor".

Sergio Egea: ""Cada entrenador tiene su estilo de entrenar, de dirigir al grupo, pero no cambia mucho, un poco el sistema porque a Anquela sí que le gustaba jugar con una defensa de tres. Egea nos pide trabajo e intensidad. El último mes, con Sergio se vio claro cómo quería jugar y el grupo lo ha asimilado muy rápido".

Trabajo en centro del campo: "Con el doble pivote ese trabajo es innegociable y para eso está la pretemporada: para ponernos a tope".

Juego por las bandas: "Aprovechar los jugadores que tenemos nosotros en la banda, jugadores rápidos, al entrenador le gusta ese juego directo, llegando desde la banda con muchos centros, aprovechando los dos puntas".

Jugadores del filial: "Nos conocemos todos del año pasado, tienen calidad suficiente para poder jugar y al final es una competencia grande aunque vengan del filial".

Lolo: "No me sorprende el nivel que está dando en los entrenamientos durante este tiempo. En el Vetusta hizo seis meses buenos y acabó siendo importante en el Extremadura. Nos va a aportar muchísimo, tanto él como Jimmy y como Edu".

Cambios en su forma de jugar: "Tengo que intentar coger el habito de llegar al área y tener más peligro en el área contraria sin descuidar la parte defensiva".

Nivel de Segunda: "Vienen siendo años de muchísimo nivel en Segunda. Este equipo está preparado para competir con cualquier equipo y afrontamos la Liga con la mayor de las confianzas".