Toché: "El Oviedo es el equipo más importante de mi carrera"

El ya exdelantero del Oviedo José Verdú Nicolás "Toché" acudió esta mañana a El Requexón para despedirse del vestuario y más tarde atendió a los medios para explicar los detalles de su marcha. El delantero, de 36 años, estuvo respaldado en todo por Joaquín del Olmo y Michu y pronunció un emotivo discurso de agradecimiento al Oviedo. Toché vistió la camiseta azul durante las últimas cuatro temporadas y acabó siendo el capitán del primer equipo. No cerró la puerta a volver a la entidad en el futuro en otro puesto.

Gracias al Oviedo: "Quiero agradecer al club por dejarme hacer la rueda de prensa y despedirme de mis compañeros. Gracias a Michu y a Joaquín por estar a mi lado. Al grupo Carso, a Joaquín y a Carmelo del Pozo. He vivido unos años increíbles, todo tipo de situaciones y sensaciones maravillosas. Me siento muy orgulloso de haber vestido estos colores. Vine sabiendo que el Oviedo era un grande, pero cuando estás dentro lo notas. Me siento orgulloso de haber sido capitán, llevar el brazalete de este equipo ha sido una de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera. Gracias a todos los entrenadores. Unos te dan confianza, otros no, pero todos me han tratado genial y estoy agradecido. A la gente de prensa y a toda la gente del club, médicos, cuerpo técnico€Vengo aquí y es como si no hubiese pasado el tiempo".

¿Cómo fue su salida?: "Hablé con Michu al principio de verano y sabíamos que había acabado un ciclo. Me voy con muchísima pena, dejo muchos amigos. Echaré mucho de menos estar en Oviedo, pero sabíamos que había acabado una etapa".

No lograr ascender, el punto negativo: "Me voy con la espina de no haber podido ascender y no haber jugado el play-off. Hemos estado muy cerca, siempre a punto, y es la espina que se me queda. Al final lo conseguirán. El club ha evolucionado mucho. La ciudad se merece ascender. Ojalá. Será un oviedista más, que irá al Tartiere a animar. Desde fuera estaré apoyando".

Su paso por Asturias: "El Oviedo es el equipo más importante en mi carrera. Firmé por un año y no sabía como saldría esto. Ha sido el mayor acierto. Apostar por este equipo ha sido una realidad. No sabes de la grandeza hasta que estas aquí. Hoy, paseando, todo el mundo me daba las gracias. He tenido momentos con más o menos acierto. No quiero que me recuerden como un gran goleador, sino como una buena persona".

¿Su mejor gol?: "El de El Molinón. Para mi fue un gol relativamente feo, de rebote€Pero lo que significó para la gente. Esa imagen representaba a mucha gente. No sé ni como surgió. Me siento orgulloso de que esa celebración representase a todos los oviedistas".

Su destino: "El mercado va super lento, como aquí podéis observar. Quiero seguir jugando un par de años más y terminar mi carrera con buen sabor".

¿Puede volver al club?: "Mi relación es excepcional, ojalá pueda volver. Si vengo será para aportar algo al club, experiencia para que la entidad mejore. Para estar por estar no estaré. No pienso más allá".