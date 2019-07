Joselu, sobre Ortuño: "Hace tres temporadas metimos 40 goles entre los dos"

El delantero del Oviedo Joselu visitó esta mañana el campus del club en el Tensi para conocer a los pequeños oviedistas. El ariete aprovechó para repasar la actualidad del club y habló sobre Ortuño, un delantero que podría llegar al Oviedo. Joselu, que se pone como meta "superar los goles del año pasado", cree que sería un buen fichaje. Estas han sido las palabras de Joselu.

Su lesión: "Solo fue un pequeño susto. Me torcí un poco la rodilla y no es nada grave. Espero estar el lunes ya con el equipo. Me crujía un poco la rodilla y me asusté, pensé que quizá sería algo del menisco, pero al final ningún problema".

Activo en pretemporada: "Estoy más entonado. Este año me lo he tomado de otra manera. He venido con dos o tres kilos de menos. Estoy muy bien físicamente y ahora a mantenerlo. Mi condición física es importante. Ahora tendré un pequeño parón, pero estoy deseando volver al equipo".

¿Cómo ve al equipo?: "Bien, con mucha ilusión. La gente que sube viene con alegría. Esperemos que sea así durante todo el año y no solo en pretemporada, que siempre se muestra ilusión. Esto tiene que ser continuo y durante todo el año. No decaer nunca, cuando las cosas vayan mal estar todos juntos. A ver si entre todos hacemos una gran temporada".

La apuesta por la cantera: "Al final es lo que yo digo: cuando se hacen 15 fichajes la gente se queja de que no sube gente del filial y cuando suben se protesta porque no se ficha. Vamos a esperar. Hace dos años, con el Granada, el más pintao venía del mejor equipo de Segunda, y quedamos décimos. Al siguiente año no hicieron fichajes tan llamativos y ascendieron. Nunca se sabe. Hay equipo y todos los chavales que subieron son muy buenos y aportan competitividad. Es verdad que igual falta algún refuerzo que nos de un plus, pero ahora mismo el equipo está capacitado".

¿Qué equipo veremos?: "El equipo tiene que tener claro a lo que jugamos y defender la portería. Los equipos que están arriba son los que menos encajan. Tenemos que estar todos unidos y estar apoyándonos en las rachas malas. La afición, el entorno, la prensa€Que no nos decaigamos. Esto es muy largo. A ver si entre todos conseguimos jugar el play-off es un ansiado".

La delantera, puesto a reforzar: "Es un tema que no depende de mí, estoy muy contento con los jugadores que hay. Si viene uno más que sea para mejorar. Todo lo que venga bienvenido sea, pero que siempre sea para aportar más".

Superar los diez goles del año pasado: "Espero mucho más, vengo con mucha ilusión. Estoy deseando que sea vea el Joselu que yo quiero. Este año cambiará la cosa. A nivel individual no hice una buena temporada, pero al final son diez goles. Una de mis metas es superarlo".

¿Qué le parecería la posible llegada de Ortuño?: "Bien. Lo suelo hablar con mis amigos y mi entorno. Hace tres años quedé pichichi y el metió 17 goles. Son 40 entre los dos. Si Ortuño viniese y entre los dos conseguimos esa cifra de goles imagínate de lo que estaríamos hablando. Los delanteros vivimos de rachas. Si no está Ibra y Steven y ojalá podamos conseguir el mayor número de goles. Ortuño es un gran delantero, si viene ojalá podamos ver su mejor versión".