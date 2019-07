Los puestos a reforzar

Los despachos del Oviedo trabajan en silencio y en el foco azul destacan dos operaciones: la posible llegada de Ortuño -delantero centro del Albacete- y la de Juan Nieto - lateral derecho al que pretende el Oviedo. Aunque no son las únicas. Un rápido vistazo de la plantilla actual del Oviedo desvela carencia de efectivos en algunas posiciones, sobre todo en la retaguardia azul, tras las salidas este verano de Forlín, Alanís y Javi Hernández (este último todavía pendiente de resolver su futuro).

Egea quiere dos por puesto y el Oviedo quiere corresponderle. Michu, secretario técnico, ya dijo que podría haber nuevas llegadas en todas las líneas menos en la portería. En los próximos días, no obstante, se vivirán horas claves para el delantero y el lateral derecho.

El asunto de Ortuño continuaba ayer enquistado. El Albacete, que guarda una buena relación con el Oviedo, tiene cierto malestar por el acuerdo que ya tiene el futbolista con los azules -a la espera de salir cedido- y no quiere abonar parte de su ficha.

Además, en las últimas horas varios equipos de Segunda llamaron a la puerta del Albacete para preguntar por Ortuño. Solo trascendió el interés del Almería, pero al menos, además del Oviedo, hay involucrados otros dos que ayer contactaron con las oficinas del club castellano-manchego. La voluntad de Ortuño es jugar en el Oviedo. Y a eso se agarran club azul y entorno del futbolista para que acabe vistiendo de azul.

Respecto a Juan Nieto, volante derecho, lo esperado es que en los próximos días el Oviedo traslade una oferta en firme y por escrito por el futbolista. El club azul ya mostró su interés, el jugador cree que es un destino apetecible y el acuerdo no parece complicado. Entre medias está la situación de Diegui Johannesson, ya que la idea del club es abordar su salida si llega finalmente Juan Nieto.

Ese movimiento, de concretarse, sería el segundo en la defensa tras el fichaje de Javi Fernández, central derecho. Ese flanco, el diestro, está bien cubierto en número de efectivos. Tanto en los laterales como en los centrales. Además de los laterales Diegui y Lucas, están los defensores Ugarte, Carlos Hernández y el anteriormente citado Javi Hernández.

No sucede lo mismo en el carril izquierdo. A estas alturas únicamente hay un lateral (Mossa) y un central zurdo (Christian Fernández, que también puede desempeñarse de lateral, aunque no es lo habitual esta pretemporada). Una de las posibles llegadas a abordar, a la espera de lo que suceda con Javi Hernández (no se puede descartar que continúe un año más en el Oviedo ) es por tanto un defensor zurdo.

En el centro del campo hay cuatro jugadores. Lolo, Tejera, Jimmy y Edu Cortina. El Oviedo ya acudió al mercado a por otro centrocampista y llegó a un acuerdo por Diamanka, frustrado a última hora por el interés del Girona, con una oferta superior.

Egea está contento con los que ocupan la medular, pero tampoco es descartable que el Oviedo acuda otra vez al mercado si surgiese alguna oportunidad apetecible. Ahora mismo, no obstante, no es una prioridad para el Oviedo.

En las alas Egea cuenta con Sangalli, Omar Ramos, Viti, Saúl Berjón y Borja Sánchez (también puede actuar de mediapunta ). También se espera la llegada de Bárcenas, que seguirá en el club azul, aunque todavía no ha sido anunciado. Serían, pues, seis efectivos. Al menos uno más del adecuado, aunque el club tampoco quiere descartar más movimientos. Viti sería el elegido para salir en modo de cesión, aunque el canterano se ha propuesto convencer a Egea en esta pretemporada y seguir en el equipo.

La delantera la cierran, a la espera de más llegadas, Joselu, Ibrahima y Steven.