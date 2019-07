El reto de Joselu

Joselu (Cartaya, Huelva, 1990) cumple su segundo verano en el Oviedo. Llegó la campaña pasada, como uno de los fichajes punteros para las siguientes cuatro temporadas, y acabó el año con diez goles. De carácter autoexigente, Joselu cree que su rendimiento en la temporada se quedó por debajo de lo esperado. Pero avisa: "Espero mucho más esta temporada, vengo con mucha ilusión. Estoy deseando que se vea el Joselu que yo quiero y este año cambiará la cosa. A nivel individual no hice una buena temporada, pero al final son diez goles. Una de mis metas es superar esa cifra", dijo ayer el delantero en su visita al campus, rodeado de pequeños oviedistas.

El ariete suele hablar claro. Y ayer no se dejó ningún tema en el tintero. El Oviedo, de momento, sólo ha hecho dos fichajes (Lolo y Sangalli). Joselu corta las posibles dudas sobre la plantilla y recuerda lo sucedido en el Granada. "Cuando se hacen 15 fichajes la gente se queja de que no sube gente del filial, y cuando suben se protesta porque no se ficha. Vamos a esperar. Hace dos años, con el Granada, el 'más pintao' venía del mejor equipo de Segunda, y quedamos décimos. Al siguiente año no hicieron fichajes tan llamativos y ascendieron. Nunca se sabe. Hay equipo y todos los chavales que subieron son muy buenos y aportan competitividad. Es verdad que igual falta algún refuerzo que nos dé un plus, pero ahora mismo el equipo está capacitado", aseguró.

Además, el delantero habló sin tapujos sobre Ortuño, un candidato a la delantera del Oviedo. Joselu le recibiría con los brazos abiertos. "Lo suelo hablar con mis amigos y mi entorno. Hace tres años quedé pichichi y él metió 17 goles. Son 40 entre los dos. Si Ortuño viniese y entre los dos conseguimos esa cifra de goles imagínate de lo que estaríamos hablando. Los delanteros vivimos de rachas. Si no, están Ibra y Steven y ojalá podamos conseguir el mayor número de goles. Ortuño es un gran delantero, si viene ojalá podamos ver su mejor versión". La visita al campus de Joselu sirvió, además, para tranquilizar a la afición sobre su estado físico tras abandonar la sesión del pasado martes: "Fue un pequeño susto. Me torcí un poco la rodilla y no es nada grave. Espero estar el lunes ya con el equipo. Me crujía un poco la rodilla y me asusté, pensé que quizá sería algo del menisco, pero al final ningún problema", dijo despegando dudas.

Para la temporada que viene Joselu se esforzó en pedir unión. Indispensable, según él, para lograr los objetivos: "El equipo tiene que tener claro a lo que jugamos y defender la portería. Los equipos que están arriba son los que menos encajan. Tenemos que estar todos unidos y estar apoyándonos en las rachas malas. La afición, el entorno, la prensa? Que no nos decaigamos. Esto es muy largo. A ver si entre todos conseguimos jugar el play-off, es algo ansiado".