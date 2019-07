Egea: "Arribas es un jugador ganador, un líder"

Sergio Egea valoró la situación del Oviedo tras la primera derrota de la pretemporada ante la Ponferradina, ayer en Navia. El técnico argentino se mostró satisfecho con el equipo pese al mal resultado. Confía en el Oviedo y cree que el equipo "crecerá". También habló sobre posibles fichajes, entre ellos Arribas, "un líder". "Las sensaciones son buenas. Vamos creciendo. El equipo está teniendo volumen de juego y creamos ocasiones. Por momentos nos asociamos bien. El campo se fue estropeando con el paso de los minutos. No puedes estar satisfecho cuando se pierde, pero el equipo se movió bien y creó ocasiones de gol", dijo Egea.

El técnico optó por un dibujo con un mediapunta para la primera parte. "Muchas veces la necesidad demanda. Me gusta mucho el 4-4-2, pero Joselu tiene un pequeño problema en la rodilla. Quería ver a Obeng y a Borja Sánchez, que es un talento muy grande. Los dibujos, cuando la pelota se mueve, se desfiguran. Lo más importante es ir cogiendo ritmo y que las piernas y la cabeza se asocien cada vez mejor. Vamos a crecer más, seremos mejor equipo, vamos en la buena línea", explicó.

Egea destacó la aportación del centro del campo y las asociaciones que se van creando entre algunos futbolistas: "Lolo nos da una simpleza y un juego aéreo muy importantes. También poderío físico. Tejera ya lo sabemos, muy técnico. Vamos asociando piezas, pequeñas asociaciones. Saúl, Mossa o Diegui y Sangalli. Tengo mucha confianza en Obeng, nos puede dar algo. Tiene mucha potencia".

Egea destacó también a Riki, que jugó la segunda parte en el doble pivote: "Buen futbolista, mucha técnica. También entró bien Omar. Vamos creciendo día a día y cada día iremos mejor".

También cerró la puerta, a priori, a la llegada de un lateral izquierdo, una posibilidad que tanteó el Oviedo. "Los dos, Mossa y Christian, competirán por el puesto. Por las bandas estamos muy bien. No sé si por el centro nos faltaría algo", dijo Egea. Preguntado por el central Arribas, pretendido por el Oviedo y viejo conocido de Egea, el técnico dijo que "son rumores.... Alejandro es un jugador ganador, un líder. Un gran central, rápido y con juego aéreo". Sobre Ortuño, delantero del Albacete que podría llegar al club, Egea se mostró muy cauto y dijo que "cuando se confirme ya se verá. Vamos a competir muy bien con el plantel que tengamos". No quiso concretar Egea cuantos fichajes necesita para el Oviedo, pero sí dejó bien claro que no quiere incorporaciones de calidad: "La dirección deportiva estará estudiando el mercado. Estamos rastreando, queremos poco y de calidad. Trabajamos muy a gusto, tenemos un plantel competitivo. Si llega alguien que sea para mejorar el grupo".