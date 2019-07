Pólvora mojada en Navia

El Oviedo no se encontró ayer en Navia y perdió en el tercer amistoso de la pretemporada ante la Ponferradina (0-1), de Segunda División. Fue el primer examen serio del verano, ante un equipo que competirá con los azules, y los de Egea lo intentaron, dejaron buenas fases de juego, pero mostraron a las claras que al equipo todavía le falta ensamblarse para encarar la Liga, todavía lejana en el calendario. No mereció perder el Oviedo, ante una Ponferradina que casi no propuso, pero que acabó aprovechando una falta lateral para someter a los azules. ¿Lo positivo para el Oviedo? Que aún queda tiempo para armar un equipo reconocible y que algunos secundarios, como Riki, pican fuerte a la puerta del técnico argentino. Lo peor es que el equipo evidencia alguna carencia, aunque falta, eso sí, más de un mes de mercado de fichajes por delante. Tiempo hay. Lo necesita el Oviedo.

En la primera parte, el Oviedo lo intentó, con dosis de combinaciones rápidas, lo que pide Egea, y también juego más directo. Con las ausencias de Lucas, Edu Cortina y Joselu, por problemas físicos, el Oviedo mostró un once bastante reconocible. En la defensa estuvieron Diegui, Carlos Hernández, Javi Fernández y Mossa. Tejera y Lolo, el centro del campo clásico del verano, dominaron la medular.

Más suelto, en la zona de la mediapunta, estuvo Borja Sánchez, que se perdió el anterior amistoso. Dejó detalles e incluso pudo marcar un gol desde el centro del campo. En las alas estuvieron Berjón y Sangalli y Obeng, jugador del filial que fue la novedad en la alineación. El ghanés fue de los más activos en la punta de ataque. Pudo meter un gol en el minuto 11 tras una buena asistencia de Berjón, que atajó Gazzaniga. Poco después, en el 20, no acertó a dársela a placer a Borja Sánchez, que estaba solo para empujarla.

No obstante, decisiones erradas a un lado, Obeng dejó buenas sensaciones en su estreno inesperado con el primer equipo. La Ponferradina casi no se acercó en el primer acto. Solo creó cierto peligro en los últimos instantes con algunas combinaciones entre Buencasa y Kaxe.

En la segunda parte entraron Christian Fernández, Viti y Omar Ramos, por Javi Fernández, Sangalli y Berjón. La Ponferradina cambió ocho jugadores. Estuvo muy activo Viti por la banda izquierda, su lugar en esta pretemporada. El extremo, que podría salir cedido, está rápido y con chispa. El Oviedo dominaba el cuero, pero le costaba mucho crear ocasiones de gol. A los azules les faltó profundidad en la segunda parte, justamente lo que demanda Egea. El técnico dio un giro táctico y pasó del esquema con mediapunta a un 4-4-2, con Steven e Ibra completando el ataque. Riki salió por Tejera y formó en el doble pivote y de sus botas salieron las acciones más destacadas.

Otra vez, el jugador ovetense demostró maneras y animó al público con varias jugadas de una calidad técnica mayúscula. Su actuación no pasó desapercibida para Egea, que animó al jugador desde la banda. De una combinación suya con Viti llegó el primer tiro del Oviedo en la segunda parte. El extremo chutó fácil para el portero en el 76. También mejoró respecto al partido anterior Omar Ramos, más metido en el encuentro, aunque sin suerte en la finalización.

Yuri, viejo conocido azul, avisó con un tiro flojo que repelió Alfonso. Fue el único tiro visitante salvo el gol. Tuvo un acercamiento clarísimo el Oviedo cuando quedaban pocos minutos. Ibra se plantó solo delante de Gazzaniga, pero dudo si pasar o tirar y al final la defensa despejó. Cuando parecía que el encuentro llegaba a los penaltis llegó el gol de la Ponferradina. Carlos Hernández, que estuvo espeso, realizó una falta lateral en una lucha con Yuri. Centró al corazón del área Bravo y Javi Mier, más mala suerte imposible, la empujó con el cuerpo a las redes del Oviedo. Los azules siguen dando pasos en su preparación a la espera de los nuevos fichajes.