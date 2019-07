Arribas, un líder para la zaga

Al Oviedo no le sirve cualquier jugador para reforzar su defensa y por eso el fichaje del central madrileño Alejandro Arribas es ahora mismo prioritario para la dirección deportiva. El equipo azul necesita en estos momentos un jugador que aporte cosas no solo por su nivel de juego sino que tenga también la personalidad suficiente como para liderar la defensa de un equipo que aspira a estar en la parte alta de la clasificación en Segunda División. Carlos Hernández, que va a comenzar su tercera temporada en el Oviedo, no tiene ese perfil de líder que arrastre a sus compañeros y que ahora busca el club. Sí podían ejercerlo otros futbolistas, como Forlín o Alanís, que han salido del equipo carbayón.

El papel de Arribas complementaría además muy bien con el de Javi Fernández, otro central en el que el Oviedo tiene depositada mucha confianza pero al que le falta experiencia en la categoría. El cartagenero, de 21 años, va a jugar su primera temporada en Segunda después de brillar la pasada campaña con el UCAM de Murcia, en Segunda B. Un jugador al que el Oviedo siguió durante toda la temporada y que fue el segundo fichaje que cerró para la campaña que comienza el próximo 18 de agosto en el campo del Deportivo de La Coruña.

El problema con Arribas es que su perfil y sus facultades gustan a más de un equipo y el Oviedo tendrá que pelear fuerte por conseguirlo. Una batalla que va a tener que librar en el frente económico pero también en el personal. El madrileño cuenta con una oferta muy potente del Huesca, uno de los equipos que más dinero tiene ahora mismo para gastar en Segunda, pues cuenta con la ayuda al descenso y, además, ha realizado dos ventas importantes como las de Enric Gallego y Melero, que han dejado dinero en caja. En cualquier caso, desde el club oscense han rebajado el optimismo que tenían hace unos días, cuando daban prácticamente por cerrado el fichaje del central.

El agente del futbolista, por su parte, se muestra cauto. Reconoce que el Oviedo es una de las opciones pero advierte de que hay más: "La del Oviedo es una posibilidad entre otras varias que estamos contemplando y que todavía no se han concretado". En el aspecto personal, el futbolista tiene buena relación con Egea, que se lo llevó a México, al Pumas, y con el secretario técnico del Oviedo, Michu, con quien jugó en el Rayo Vallecano. El problema es que la otra parte, el Huesca, también puede tirar de esa cuerda, ya que su entrenador, Míchel, también estuvo varias temporadas con el defensa madrileño en el conjunto vallecano. Arribas es un futbolista con mucha experiencia en Primera División, donde ha jugado 172 partidos en cuatro clubes diferentes (Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla y Deportivo de La Coruña). Su edad, 30 años, le permite pensar todavía en un proyecto a largo plazo con el que regresar a Primera División y donde volver a sentirse una pieza importante. La posibilidad de ascender a un equipo histórico como el Oviedo, con lo que eso supondría para la afición azul, es otro de los atractivos con los que cuenta el club para intentar que Arribas se decante por su oferta y descarte otros cantos de sirena.