Viti, tajante sobre una posible cesión: "Estoy centrado en trabajar en el Oviedo"

El extremo del Oviedo Viti Rozada valoró la situación del equipo tras el entrenamiento en El Requexón. El de Laviana, que podría salir cedido, dijo que está centrado en el Oviedo. "Ha habido rumores, que me han llegado a mí. Estoy contento y desde el club me transmiten que también lo están con mi trabajo. Estoy centrando en trabajar aquí", dijo el extremo.

Viti está jugando habitualmente en la banda izquierda, una posición nueva para él, pero que no le desagrada: "Durante muchos años he jugado en la banda derecha, pero en la izquierda también me siento a gusto y no tengo ningún problema".

Viti, por último, quiso quitar hierro a la derrota del Oviedo ante la Ponferradina: "El grupo está bien físicamente. Moralmente la derrota no ayuda, pero siempre queremos ganar. Pero el objetivo principal de las pretemporadas es coger forma. Si puedes ganar los amistosos bien, pero no es el objetivo", finalizó.