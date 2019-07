Jimmy y Lucas no completan la sesión

El Oviedo volvió ayer al trabajo en El Requexón y Lucas Ahijado y Jimmy, ausentes en el amistoso del sábado ante la Ponferradina, no completaron el entrenamiento con el grupo. Ambos iniciaron la sesión, pero no participaron en los partidillos a dimensiones reducidas. En el entrenamiento de por la mañana tampoco estuvieron Joselu ni Edu Cortina, que se recuperan de sus problemas físicos. El delantero se dejó ver por El Requexón en la sesión de por la tarde, pero no la completó. Egea no paró de dar indicaciones en la ciudad deportiva, en una primera sesión basada en ejercicios de finalización y partidillos a dimensiones reducidas. El jugador del filial Obeng, que debutó el sábado en Navia, sigue con el grupo. Estuvo especialmente atinado Saúl Berjón, que metió varios goles. El Oviedo volverá a entrenarse hoy en doble sesión en El Requexón, la de la mañana de puertas abiertas y la de la tarde a puerta cerrada, antes de enfrentarse mañana al Lugo en Foz (Galicia). Será el cuarto amistoso del Oviedo en este verano tras las derrotas ante Vetusta y Ponferradina y la victoria contra Unionistas. Al encuentro en tierras gallegas parece complicado que lleguen Cortina y Joselu y, en principio, Obeng volvería a ir citado.