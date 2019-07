Viti apuesta por convencer a Egea y seguir en el Oviedo

Viti Rozada lo tiene claro: quiere convencer a Egea y ganarse un sitio en el Oviedo. El extremo azul, con contrato con los mayores desde este año, podría irse cedido a otro equipo. El club carbayón cuenta con muchos jugadores en los extremos y no quieren que la progresión de Viti se vea cortada por la falta de minutos. El canterano no dudó ayer al valorar su situación. "Ha habido rumores que me han llegado a mí. Estoy contento y desde el club me transmiten que también lo están con mi trabajo. Estoy centrando en trabajar aquí", dijo el extremo en El Requexón tras el entrenamiento matutino.

La situación de Viti está condicionada a lo que suceda en el mercado. El Oviedo sigue viendo bien una cesión y varios equipos ya mostraron interés en el de Laviana. Uno de ellos, la Ponferradina, rival del Oviedo el sábado. Otro es el Córdoba, de Segunda B. Viti también comentó ayer su nueva posición. Egea lo está ubicando en el extremo izquierdo, a pierna cambiada. "Durante muchos años he jugado en la banda derecha, pero en la izquierda también me siento a gusto y no tengo ningún problema", aclaró. Sobre la situación del equipo se mostró optimista: "Estamos bien físicamente. Siempre queremos ganar. Pero el objetivo de las pretemporadas es coger forma".