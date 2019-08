"La defensa está cerrada, pero el mercado..."

Michu, secretario técnico azul, aprovechó la presentación de Arribas para analizar la actualidad deportiva del Oviedo y el mercado de fichajes. Michu, en principio, dio la defensa por cerrada tras la llegada de Arribas. Pero, preguntado sobre la posible llegada del lateral derecho Juanjo Nieto y la salida de Diegui, dejó un interrogante. "A día de hoy tenemos a Lucas y a Diegui, falta mercado y puede haber movimientos. En principio en la defensa tenemos ocho futbolistas y estamos muy contentos", dijo el ovetense. Michu también se refirió al asunto de la delantera, la gran prioridad del Oviedo. Una opción es Ortuño, por el que espera el Oviedo. El club tiene un acuerdo con el jugador para una cesión, pero el Albacete no está dispuesto a pagar parte de la ficha. "Son nombres que van saliendo todo el rato. Ha habido tantos y otros que saldrán. Hablar de un futbolista que no está aquí es hablar por hablar. Yo lo conozco bien, pero es hablar por hablar", dijo el secretario técnico. También analizó la situación de Yoel Bárcenas, que seguirá en el Oviedo, aunque aún no se ha anunciado su regreso. Se le espera en El Requexón los próximos días. "Esperemos que se cierre pronto, tenemos ganas de contar con él. No hay nada oficial, pero nos gustaría que estuviese con nosotros", dijo Michu. A modo general de la plantilla dijo que "el Oviedo, a día de hoy, tiene 21 futbolistas. El año pasado la plantilla era más corta. El mercado hasta que no se cierre... Pero el Oviedo tiene una muy buena plantilla, se puede mejorar. Pero estoy muy tranquilo".