Egea vuelve a pedir goles

El técnico del Oviedo, Sergio Egea, valoró la situación del equipo tras el partido en Foz. "Estoy contento. Estamos creciendo como bloque. Lo que menos me ha gustado son los pases fáciles que hemos perdido. Debemos tener más posesión. En general estuvimos bien", aseguró el técnico.

"En el primer tiempo hubo llegadas que no materializamos. El gol es fundamental, marca la diferencia en todo. En Segunda no hay muchas ocasiones y las pocas que tengas hay que meterlas, que es la diferencia en el fútbol. Queremos jugar a una velocidad muy alta y lo estamos intentando". Egea valoró la llegada de Arribas: "El club ha hecho un gran esfuerzo y ha traído un central de un recorrido muy grande en Primera División. Es un futbolista de liderazgo, recio. Nos va a aportar, está comprometido. Le he agradecido que aceptara nuestra oferta y que viniese a nuestro gran club. Tenía muchos equipos interesados y se decidió por el Oviedo", dijo Egea. Sobre el delantero que vendrá al Oviedo dijo que "llegará, no estamos impacientes".