Otra Liga, el mismo objetivo

El objetivo es el mismo pero el camino va a ser muy diferente. El Real Oviedo Femenino, que ayer comenzó a entrenarse en las instalaciones Tensi, seguirá aspirando a los objetivos más ambiciosos, a estar entre los que se meten en las plazas que le permitan luchar por el ascenso, pero hasta llegar ahí las cosas van a ser muy diferentes.

La modificación de la competición, con la creación de una Primera División B, dividida en solo dos grupos en España, va a tener como principal consecuencia el aumento de nivel en la competición. "Vamos a pasar de una Liga donde solo competíamos cuatro o cinco partidos por temporada a otra en la que vamos a tener que competir todos los fines de semana", explica el entrenador del equipo azul, Pedro Arboleya, quien reconoce que eso es una gran noticia para todos: "A los que nos gusta el deporte nos gusta competir, que haya exigencia, competir día a día. Para mí este cambio supone un gran paso adelante", añadía.

Tan nuevo es todo que el técnico del equipo azul prefiere no entrar a valorar quiénes van a ser los favoritos: "Hacer especulaciones en cuanto a rivales no tiene sentido, se irá viendo conforme pasen las jornadas". Lo que sí tiene claro es que todos estos cambios son para bien y son la consecuencia de que las cosas cambian: "Este nuevo formato no es más que una consecuencia del progreso del fútbol femenino, tenemos que ir poco a poco; todavía hay mucha distancia con el fútbol masculino", añadía.

El equipo azul estará compuesto por una plantilla de 19 jugadoras, de las cuales siete serán nuevos fichajes y el resto continúan de la pasada temporada Todavía podría haber algún movimiento más para reforzar la plantilla. "Indudablemente es un cambio importante y las jugadoras van a necesitar un proceso de acoplamiento pero tenemos los perfiles que buscábamos, el tipo de futbolistas que queríamos", explica el técnico asturiano. Un equipo en el que destaca la presencia de dos jugadoras japonesas, Yuki Togawa yKanae Fukumura, que aún no se han incorporado a los entrenamientos con el resto de sus compañeras. Tampoco lo pudo hacer ayer Villamayor, jugadora que ya estaba en el equipo y que ahora se encuentra disputando los Juegos Panamericanos con Perú. Los cinco fichaje que ayer se ejercitaron por primera vez con el Real Oviedo son: Sara, Luisa, Llop, Vicky y Hoyas.

Un plantel con el que Pedro Arboleya tiene claro que seguirá compitiendo por los objetivos más ambiciosos: "La aspiración del club no cambia, vamos a por los puestos altos de la clasificación y a pelear por las plazas de ascenso". Una ambición que viene amparada por la trayectoria de un club que lleva muchos años entre la élite femenina del fútbol español y no tanto por los recursos económicos de los que dispone. "Económicamente no somos de los más fuertes pero deportivamente estamos capacitados para pelear con cualquiera", subraya el técnico asturiano, que aspira a "competir cada semana" y a que el paso de las jornadas diga "dónde va a estar cada uno".

Ellas, por su parte, lo darán todo cada fin de semana y cada entrenamiento por coger el tren en el que ahora se desplaza a toda marcha el fútbol femenino.