Tejera: "Lo más sensato para Joselu era parar"

El centrocampista del Real Oviedo Tejera analizó antes de someterse a una prueba de esfuerzo ayer en Las Caldas la situación de su compañero Joselu, que fue intervenido de su rodilla izquierda y que se perderá el inicio de Liga: "Lo más sensato para Joselu era parar y recuperarse bien. Él quería forzar y estar con el equipo pero ahora vamos a esperar a que vuelva con nosotros lo antes posible, que nos hace mucha falta", añadió el centrocampista azul, que aclaró que las de Joselu eran "unas molestas que llevaba arrastrando desde hace tiempo".

En otro orden de cosas, Tejera explicó que en el equipo azul tienen ya ganas de que comiencen los partidos de verdad "Ya con ganas de que arranque la competición, vamos mejorando semana a semana en todos los aspectos. En el último partido creamos muchas ocasiones aunque no tuvimos acierto de cara a gol, pero tenemos que fijarnos en las cosas buenas y crear tantas ocasiones no es fácil, además nos encontramos bien físicamente", explicaba. En cuanto a los problemas que están teniendo para marcar goles (llevan dos en toda la pretemporada), Tejera le restó importancia: "El gol acabará llegando, en ese sentido no hay ningún problema".

Reconocía, eso sí, que los resultados mandan y pueden hacer parecer otra cosa: "Pasa siempre, se miran los resultados, lo sabemos y es normal; pero desde dentro somos conscientes del trabajo que hacemos", añadía al centrocampista, para quien los partidos de pretemporada, condicionados por la carga de trabajo que arrastran los futbolistas, "no tienen nada que ver con cómo vamos a competir en Liga". "Las cosas salen mucho más fluidas. Este es el camino a seguir", concluía el catalán.