Los canteranos del Oviedo aprietan

Edu Cortina, en un partido del Vetusta de la pasada temporada.

Edu Cortina, en un partido del Vetusta de la pasada temporada. LNE

Los fichajes van despacio esta temporada en el Oviedo y, mientras la dirección deportiva azul intenta traer los refuerzos necesarios, el resto de la plantilla trabaja para convencer a Sergio Egea de que los incluya en el primer once de la temporada, el que sacará el técnico argentino ante el Deportivo de La Coruña el sábado 18 de agosto (18 horas) en Riazor.

Entre las seguridades que ofrece Egea está tanto la línea de cuatro en defensa como el doble pivote en el centro del campo. En esta última posición la disputa en estos momentos se dirime entre cuatro jugadores: Tejera, Lolo, Edu Cortina y Jimmy. La salida de Folch al Elche ha dejado un hueco que trata de ocupar Lolo. Y es que el jugador que llegó la pasada temporada para reforzar al filial está siendo una de las sensaciones del verano. El andaluz ha pasado de ser uno de los jugadores a los que se iba a buscar una salida a convertirse una pieza intocable para el entrenador azul. También Tejera, jugador importante la pasada temporada, ha ido ganando protagonismo en los partidos de pretemporada.

Pero a estos dos jugadores hay otros dos formados en la cantera azul que no están dispuestos a ponerles las cosas sencillas. Uno de los que viene pegando más fuerte es Jimmy. El jugador que la pasada temporada empezó en el Vetusta, a las órdenes de Javi Rozada, intentará aprovechar el gran sabor de boca que dejó en el final de Liga, cuando aprovechó la oportunidad que tuvo en un partido que el Oviedo empató (1-1) precisamente ante el Deportivo de La Coruña para hacerse con el puesto de titular para el resto de la temporada.

Tan en cuenta lo tiene Egea que en una rueda de prensa hace ya dos semanas informó de que iba a tener que buscarle un sustituto porque cumplía un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Una sanción que finalmente le ha sido retirada y que le permitirá jugar, si así lo considera oportuno Egea, en el primer partido de la competición.

Pero la de Jimmy no es la única opción de la cantera que tiene el técnico azul para ocupar ese doble pivote. Otro jugador formado en la casa desde niño, Edu Cortina, se ha ganado un lugar en el primer equipo tras una gran temporada en el filial. Parece que Cortina está un paso por detrás de Jimmy en esa lucha por el puesto, pero su buen manejo de balón y su depurada técnica también le hacen ser un serio candidato a tener minutos en ese primer compromiso.

Estos cuatro medios tienen más que satisfecho a Egea, que no ha pedido ningún fichaje en esa posición. Sí lo hizo en su día en la defensa antes de que se incorporara Arribas y lo viene haciendo durante todo el verano en la delantera, la posición que más le preocupa y donde el Oviedo tiene un mayor déficit, sobre todo ahora que se ha lesionado Joselu, que se va a perder como mínimo los dos primeros partidos de Liga. El delantero de Huelva pasó el viernes por el quirófano para operarse de un pinzamiento en el menisco de su rodilla izquierda. Si no llega otro delantero pronto, otro canterano, Steven, también cuenta con muchas opciones de hacerse un hueco en el once.