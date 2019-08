Riki, la sensación del verano azul: "Tejera y Saúl Berjón me sorprenden cada día"

El mediapunta del Oviedo Vetusta Riki, que está haciendo la pretemporada con el primer equipo, atendió hoy a los medios en El Requexón tras el entrenamiento de los de Sergio Egea. Riki, que regresó a la entidad azul este verano tras su paso por el Langreo, en Segunda B, está siendo una de las sorpresas del verano. Hoy dijo que sabe que su sitio está en el filial, aunque no ve imposible debutar con el Oviedo en un partido oficial, "para eso estamos aquí".

Su adaptación: "Muy contento, es un orgullo después de haber pasado por las inferiores, entrenando lo mejor posible y disfrutando. La verdad que se nota mucha diferencia de ritmo, me costó las primeras semanas, desde el primer día me acogieron. Egea me pide que juegue fácil, que esté tranquilo y que intente aportar lo máximo".

Pasado las categorías inferiores del Oviedo, con altibajos: "Tuve que salir del club unas cuantas veces, pero si es para volver bienvenido sea. Pasar por Tineo, Luanco, Langreo€Conoces a gente que está de vuelta por el fútbol profesional. Aprendes lo que es vivir la vida real".

¿Se ve debutando?: "Estoy disfrutando, estoy muy a gusto. Ojalá debute, para eso estamos aquí. Se que sobre todo estaré abajo, pero intentar aprovechar si me dan alguna oportunidad".

¿Qué supone haber salido tanto del Oviedo?: "Es complicado. Pero si se tiene confianza en uno mismo sigues trabajando. Me dan otra vez la oportunidad y a intentar aprovecharla".

Coincidió con Michu en el Langreo: "Tener a gente con la que ya tienes trato te da confianza. Siempre me dice que esté tranquilo. También hablo con compañeros que tuve en el filial".

¿A quién destaca?: "Hay muy bueno futbolistas, pero Tejera, Saúl€Tienen mucha calidad y te sorprenden cada día. Te enseñan lo máximo posible".