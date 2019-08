Cency, jardinero del Carlos Tartiere, deja el estadio

Inocencio Iglesias, conocido como "Cency", habitual jardinero del Carlos Tartiere, estadio azul, dejará de ser uno de los máximos responsables del mantenimiento del campo del Oviedo. Él mismo lo anunció ayer en las redes sociales. Cency es una persona popular entre la afición. "De fuera vendrán que de tu casa te echarán", escribió Cency, para matizar minutos después, "calma (...) no me echa nadie del Tartiere, pero si toca El Requexón ahí estaremos".

El club azul, por su parte, recuerda que es Jarpa, la empresa que ha hecho la obra en el césped y que ahora, tras Green Natur, se hará cargo del mantenimiento (desde hace años se ocupa de El Requexón), la que pondrá a un responsable en el Tartiere de la propia empresa. Fuentes del Oviedo recalcan que Cency, que no es trabajador de la entidad carbayona, seguirá trabajando para Jarpa cuidando de las instalaciones, pero no en exclusividad en el Tartiere y "probablemente alguna vez en El Requexón". Las mismas fuentes sostienen que el malestar de Cency se debe a "desavenencias con la empresa" y no con el Oviedo.