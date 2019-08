Egea prueba con un trivote

Sergio Egea, el entrenador del Oviedo, siempre ha recalcado tener claro el sistema para los azules. Su preferencia es jugar con dos puntas. En la pretemporada los dibujos habituales han sido dos: un 4-4-2 y un 4-2-3-1, con un mediapunta. Sin embargo, el argentino, que no se cierra a ningún dibujo, tiene más sistemas en la libreta. Ayer en El Requexón, en el entrenamiento matutino, ensayó con tres hombres en el centro del campo, una formación inédita en pretemporada y también en la mayoría de sus encuentros dirigidos con el Oviedo.

En uno de los partidillos de entrenamiento formaron, en el centro del campo, Edu Cortina de pivote y Tejera y Lolo un poco más adelantados.

El otro equipo formó con un 4-4-2 con Champagne; Jorge Mier, Mossa, Ugarte, Carlos Hernández, Jimmy, Riki, Borja, Omar Ramos, Steven e Ibra.

Uno de los que juega en la medular es Riki, que tiene ficha del Vetusta y está haciendo la pretemporada con el primer equipo. Egea está confiando en él en los encuentros de preparación. Ayer, el jugador de 21 años, ofreció su primera rueda de prensa en El Requexón. El futbolista destacó su pasó por las categorías inferiores, en las que intercaló otras etapas alejado del club azul, como en el Marino o en el Langreo, su última experiencia.

"Tuve que salir del club unas cuantas veces, pero si es para volver bienvenido sea. Pasar por Tineo, Luanco, Langreo...Conoces a gente que está de vuelta por el fútbol profesional. Aprendes lo que es vivir la vida real", aseguró, "es complicado (haber salido tantas veces). Pero si se tiene confianza en uno mismo sigues trabajando. Me dan otra vez la oportunidad y a intentar aprovecharla", recalcó el futbolista. Riki, que jugará en el Vetusta, no quiere cerrarse las puertas a un debut oficial con el Oviedo: "Ojalá pueda debutar en el Tartiere, para eso estamos aquí. Sé que sobre todo estaré abajo, pero intentar aprovechar si me dan alguna oportunidad", finalizó el futbolista, que destacó a Saúl Berjón y a Tejera "tienen mucha calidad y me sorprenden cadaç día. Te enseñan lo máximo posible", finalizó el joven futbolista.