Juanjo Nieto: "El Oviedo siempre fue mi primera opción"

Juanjo Nieto, nuevo lateral derecho del Oviedo, fue presentado esta mañana en la sala de prensa del Carlos Tartiere, acompañado por el secretario técnico de la entidad, Michu. Nieto aseguró que siempre tuvo claro que quería venir al Oviedo y también apuntó el objetivo del club, "subir a Primera División". Estas fueron sus declaraciones.

Su llegada: "He tenido varias cosas encima de la mesa, pero cuando me transmitieron la opción de venir aquí siempre fue mi primera opción. La gente que está cerca de mí sabías donde quería estar. Estoy feliz".

La competencia: "Cuando hay competencia creo que es bueno tanto individual como colectivamente. Hace bueno al equipo. Tenemos que trabajar juntos por el bien del equipo".

Referencias del Oviedo: "Es un equipo de Primera División, con exigencia. Todo el mundo sabe el objetivo del Oviedo, que es estar en Primera División. A trabajar para conseguirlo".

¿Qué puede esperar de él la afición?: "Soy trabajador, profesional y comprometido por mi equipo. Daré todo de mi para darle lo mejor al club".

¿Cómo se adaptará?: "A base de trabajo esa adaptación llegará pronto. Con las ganas y la ilusión que tengo será fácil".

Del Hércules al Oviedo: "Esto es un listón más. Es Segunda, queremos volver a Primera y ser profesional como se requiere".

Su situación física: "Me encuentro bien, me he estado cuidando con un preparador físico. Estoy a disposición del míster para cuando él lo decida. Estoy para entrenar, llevo un día y medio. Esta tarde será la primera toma de contacto".

Siguió la pretemporada: "Vi el de Salamanca y el partido en Foz. El equipo me gustó".