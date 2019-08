Omar Ramos: "Mi objetivo es no lesionarme"

El extremo del Oviedo Omar Ramos, que ayer fue titular en la victoria de los azules contra el Salamanca, valoró el estado del equipo y el suyo personal tras el encuentro. "Las pretemporadas están para coger ritmo. El equipo ha ido mejorando día a día. Yo particularmente también. Mi objetivo era no lesionarme en pretemporada y por ahora va bien. Llevaba varios años sin continuidad ni pretemporada. Empiezo de cero, estoy bien. Contento por ayudar en todo lo que pueda", dijo el extremo, que llegó al Oviedo el año pasado poco antes del mercado de invierno.

"Me he encontrado bien hoy (por ayer), he estado cómodo con la pelota. Contento, poco a poco. No es fácil después de estar tanto tiempo parado. Para mi coger ritmo es lo más importante", recalcó Omar, que prácticamente la temporada que viene se ve como un nuevo fichaje, "El año pasado tuve algún ratito, estaba, pero como si no. Tuve dos roturas y eso queda atrás", afirmó. El extremo espera que se vea su mejor versión: "Esto es muy largo, no sé lo que pasará. Me gusta encarar, tener la pelota. Y ese es el objetivo", finalizó.

El Vetusta vence al Praviano con gol de De Barr. El filial del Oviedo logró vencer ayer al Praviano, de Tercera División, en un amistoso disputado en El Requexón. Los de Rozada ganaron 2-0 y los goles los anotaron los arietes Javi Cueto y De Barr, fichaje gibraltareño que llegó hace poco a la disciplina oviedista.