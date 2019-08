Juanjo Nieto: "El objetivo es volver a Primera División"

Sonriente, acompañado de su agente y de su novia, Juanjo Nieto apareció por el Tartiere como nuevo jugador del Oviedo. Viene del Hércules, de Segunda B, sabe de la exigencia del equipo azul y siempre tuvo claro que, pese a tener otras ofertas, su opción preferente pasaba por jugar en el Oviedo. Fue el mensaje que quiso lanzar el futbolista, de 24 años. "He tenido varias cosas encima de la mesa, pero cuando me transmitieron la posibilidad de venir aquí siempre fue mi primera opción. La gente que está cerca de mí sabía donde quería estar. Estoy feliz", dijo, respaldado por Michu y con Joaquín del Olmo al fondo de la sala.

Nieto es consciente que llega a un equipo en el que hay tres posiciones en su puesto. "Cuando hay competencia creo que es bueno tanto individual como colectivamente. Hace mejor al equipo. Tenemos que trabajar juntos por el bien del equipo", afirmó. Con palabras medidas, sin querer meterse en charcos, Nieto fue muy claro sobre el objetivo del Oviedo. "Es un equipo de Primera División, con exigencia. Todo el mundo sabe el objetivo del Oviedo, que es estar en Primera División. A trabajar para conseguirlo". Nieto viene del Hércules, que buscaba el ascenso a Segunda desde la categoría de bronce. Salto de nivel para el joven lateral, que no se quiere achicar. "Esto (por fichar por el Oviedo) es un listón más. Es Segunda, queremos volver a Primera y ser profesional como se requiere. A base de trabajo mi adaptación a la categoría llegará pronto. Con las ganas y la ilusión que tengo será fácil".

Nieto, que lleva parado varias semanas, aseguró estar bien físicamente gracias al entrenamiento personal que desempeñó en sus vacaciones. "Me encuentro bien, me he estado cuidando con un preparador físico. Estoy a disposición del míster para cuando él lo decida. Estoy para entrenar, llevo un día y medio. Esta tarde (por la de ayer) será la primera toma de contacto", finalizó Nieto, que siguió por televisión el último partido del Oviedo ante el Salamanca y también el anterior, contra el Lugo en Foz, "Vi el de Salamanca y el partido en Foz. El equipo me gustó", concluyó.