Ortuño: "O venía al Oviedo o no iba a ningún sitio; le di mi palabra a Michu"

El Oviedo presentó esta mañana a su nuevo delantero, Alfredo Ortuño, en la sala de prensa de Carlos Tartiere. El ariete, de 28 años, estuvo acompañado del secretario técnico de la entidad, Michu. "Le di mi palabra a Michu, o venía aquí o no iba a ningún sitio", dijo el ariete, cedido por el Albacete esta temporada.

¿Por qué el Oviedo?: "La verdad que las conversaciones que tuve con Michu desde un primer momento hicieron ilusionarme mucho con el proyecto. Siempre que vine he visto que es un club grandísimo, los visitantes sufren mucho en el Tartiere, me tocó esa fibra para ilusionarme y al final lo hemos conseguido".

¿Cómo vivió el retraso en su fichaje?: "He estado bastante tranquilo, desde la primera vez que hablamos le di mi palabra a Michu de que o venía aquí o no iba a ningún sitio, sabía que con los días se iba a resolver todo. Llegué a estar intranquilo al final, porque con el paso de los días no sabía nada".

Ortuño ya estuvo en la agenda del Oviedo otras veces: "Hemos tenido contactos varias veces, pero por circunstancias no pude venir. No podía jugar en España".

¿Qué espera en su nuevo club?: "Tengo muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol. He vuelto a recuperar la ilusión en un club grande. He tenido un gran recibimiento por todos. Espero devolverles la confianza con trabajo para conseguir el objetivo".

Nueve referencia: "En todos los equipos que he estado he jugado de referencia. Es lo que el míster me pide y lo que he hecho en mi etapa como profesional. Espero dar eso y un poco más".

Joselu apostó por su fichaje: "Ese año Joselu hizo alguno más que yo. Ojalá hagamos 40 entre los dos. ¿Por qué no?".

Su objetivo: "Me marco el objetivo de disfrutar y ser feliz en el campo. Los goles llegarán".

¿Cómo ve la plantilla?: "Me parece un equipo muy interesante, que dará guerra en Segunda División. Hay jugadores con experiencia e importantes en puestos claves para la categoría. Podemos hacer un año bonito".

La Segunda, llena de competencia: "Este año hay 18 candidatos a subir y ninguno para estar abajo. Vamos a tener una liga atractiva para el aficionado".

Muchos puestos en la delantera: "La competencia hace subir el nivel a todos. Siempre la he considerado buena y nos viene bien. Si estás jugando te hace apretar cada día más y si no también. Hace que el equipo esté arriba".

¿Cómo está físicamente?: "He hecho toda la pretemporada con el Albacete, no jugué ningún partido por precaución. Estoy a disposición del míster".