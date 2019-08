El reto de Ortuño: "Mi objetivo es disfrutar y ser feliz en el campo"

Alfredo Ortuño (Yecla, Murcia, 1991) lleva más de una década como profesional y ha pasado por doce equipos distintos. A los 28 años, en las dos últimas temporadas, le vino su peor momento. No disfrutó de su profesión ni en Albacete ni en Almendralejo. Por eso ahora, con aparentes fuerzas renovadas, el delantero firma con el Oviedo para volver a sentirse futbolista.

"Tengo muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol. He vuelto a recuperar la ilusión en un club grande. He tenido un gran recibimiento por parte de todos. Espero devolverles la confianza con trabajo para conseguir el objetivo. Quiero disfrutar y volver a ser feliz en el campo", dijo ayer Ortuño en el Tartiere, secundado por Michu.

El delantero llega cedido por una temporada desde el Albacete (existe una opción de compra en caso de ascenso), en una operación que se ha prolongado más de lo esperado, a expensas de las negociaciones entre ambos clubes. Ortuño ya le dio el sí al club azul en las primeras conversaciones. "La verdad que las conversaciones que tuve con Michu desde un primer momento me hicieron ilusionarme mucho con el proyecto. Siempre que he estado aquí he visto que el Oviedo es un club grandísimo, los visitantes sufren mucho en el Tartiere. Eso me tocó esa fibra para ilusionarme y al final lo hemos conseguido (fichar por el Oviedo)", explicó Ortuño, que concretó: "Le di mi palabra a Michu de que o venía aquí o no iba a ningún sitio, sabía que con los días se iba a resolver todo".

Ortuño ya estuvo en la agenda del Oviedo en otras ocasiones. "Hemos tenido contactos varias veces, hace poco cuando salí de Las Palmas, pero por circunstancias no pude venir. No podía jugar en España", remató. El murciano llega a una posición demandada por Egea. El entrenador ha repetido su deseo de contar con un nueve referencia durante toda la pretemporada. Así se define Ortuño: "En todos los equipos que he estado he jugado de referencia. Es lo que el míster me pide y lo que he hecho en mi etapa como profesional. Espero dar eso y un poco más".

Sobre la competencia en su puesto (cinco delanteros en la pretemporada contando a Obeng, del filial), Ortuño aseguró que "la competencia hace subir el nivel a todos. Siempre la he considerado buena y nos viene bien. Si estás jugando te hace apretar cada día más y si no también. Hace que el equipo esté arriba". Además, el ariete, que no ha disputado ningún partido de pretemporada con el Albacete por "precaución", aseguró estar en buena forma física para empezar a competir. "He hecho toda la pretemporada, estoy a disposición del míster", finalizó el nuevo delantero del Oviedo.