Steven, Viti y Ugarte jugarán en el Vetusta de Rozada

El Oviedo, con 24 jugadores actualmente en la plantilla, está inmerso en plena operación salida. Michu, secretario técnico, aseguró el pasado viernes que lo ideal era quedarse con un plantel de unos 22 jugadores. Añadió también que una posibilidad era "recalificar" la ficha de alguno de los canteranos que promocionaron desde el Vetusta la temporada pasada para que alternen con el primer equipo y el filial.

Esa es la fórmula escogida por el club y el cuerpo técnico para al menos tres de ellos: Steven (22 años), Viti (21) y Andoni Ugarte (24). Este grupo de futbolistas volverá al filial de Javi Rozada para competir en Segunda B, y dos de ellos, Steven y Viti, ariete y extremo derecho, podrán alternar con el primer equipo cuando Egea lo crea conveniente. No sucederá lo mismo con Ugarte, que no es sub-23 y si jugase con el primer equipo no podría volver al filial. El central, consciente de que podría tener pocos minutos por la competencia en la defensa (Carlos Hernández, Arribas, Javi Fernández, Christian e incluso otro central que podría llegar) ve correcto seguir con Rozada un año más.

Con Viti han cambiado los planes que se tenían al principio de la pretemporada. El club le sugirió una salida en forma de cesión para rodarse en otro equipo. Por él preguntaron, entre otros, la Ponferradina y el Córdoba, este último de Segunda B. Viti decidió quedarse y tampoco ve mal esperar su oportunidad mientras acumula minutos en el filial.

Es un caso parecido a Steven, un delantero valorado en el club. El año pasado no tuvo continuidad, entre el filial y el primer equipo, y para la siguiente campaña su prioridad era disputar minutos y volver a encontrar su mejor faceta goleadora. Por tanto, estará también a las órdenes de Rozada, aunque está previsto que actúe como tercer delantero en el inicio de Liga con el primer equipo debido a la lesión de rodilla de Joselu.