La zamarra para el ascenso

El oviedismo disfrutó ayer de uno de los días señalados del verano azul: la puesta a la venta de las nuevas camisetas del equipo. El club comenzó ayer a comercializar las zamarras en la tienda oficial de Caveda y varios aficionados carbayones se acercaron a hacerse con la elástica. La camiseta, además, está a la espera de estampar el patrocinio del Ayuntamiento, en un acuerdo adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA pendiente de algún fleco administrativo.

Finalmente, el acuerdo de patrocinio será para los siguientes cuatro años: abarcará todo el mandato del bipartito (PP y Cs). Además, el lema de "Oviedo, capital del Principado" irá en un lateral de la zamarra, según confirmaron ayer fuentes conocedoras del acuerdo entre ambas entidades. Por tanto, aún puede haber espacio para otro patrocinador importante. El Ayuntamiento, no obstante, será el sponsor fuerte para el club porque además su presencia no se limitará a la camiseta, sino a más rincones del Tartiere y otros lugares de la entidad a cambio de que el club haga propaganda turística de la ciudad.

Además, el club azul tiene previsto utilizar los 400.000 euros que percibirá del Consistorio por el patrocinio para varias mejoras en el Tartiere y gastos de mantenimiento. Mientras se apuran los plazos para estampar la marca municipal en la elástica del Oviedo, varios aficionados se mostraron ayer encantados con la nueva camiseta. La mayoría aplaudía el patrocinio municipal, pero algún aficionado recelaba de la publicidad de William Hill, casa de apuestas, en la parte trasera del pantalón. En general, ayer en Caveda no hubo tanta afluencia como en el primer día de ventas del año pasado, aunque se mantuvo un buen ritmo durante toda la jornada. Todos deseaban el ascenso azul con la nueva zamarra.

"Me gusta más que la de otros años. Echo en falta algún otro toque distintivo, pero en general está muy bien", explicaba Rafael Alonso, que aprovechaba para dar su visión sobre los patrocinios: "Me gusta que el Ayuntamiento se involucre con el club y figure en la camiseta y el estadio. Que haya una casa de apuestas no me provoca ningún problema, si queremos fichajes?". Su mujer, la china María Jiang, destacaba el acierto, según ella, del nuevo diseño: "Me gusta más que otros años, sobre todo por la combinación azul oscuro y claro".

Cristian Serrano, aficionado azul, se disponía a hacerse con la elástica. "Es un gran diseño. La publicidad de apuestas me da igual, en el fútbol actual es lo que se lleva. El tema del Ayuntamiento lo veo bien", indicaba.

Manuel Mansilla acudió con su pareja, Bárbara Díaz. "Compraremos la azul y la verde. Son muy bonitas. Me encanta el lema del Ayuntamiento, que se enteren los vecinos...", bromeaba Mansilla. Díaz se queda con el diseño de la campaña pasada: "Me gustaba más, pero está también es chula". Los dos coincidían en reprochar la publicidad de la casa de apuestas. "No nos convence", decían.

Víctor González, veterano oviedista, acudió a la tienda con sus nietos. "Tenemos casi todas las camisetas, la compramos siempre. La de este año me gusta, y veo bien el patrocinio municipal", argumentaba el aficionado azul con la camiseta en la mano.