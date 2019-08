El extremo del Oviedo Yoel Bárcenas valoró su situación y la del equipo tras el entrenamiento de ayer en El Requexón. "En mis vacaciones solo me dediqué a descansar, mi agente se encargó de todo. Hubo acercamientos de equipos de Primera, pero no hubo ofertas formales. Regreso al club donde me quieren y ahora hay que tratar de mejorar el curso pasado", dijo.