Mossa: "Vamos a Riazor con mentalidad de ganar"

Mossa fue el jugador del Oviedo que más minutos disputó en la pretemporada, habiendo intervenido en los seis partidos de preparación que disputó el equipo azul. El defensa aseguró ayer que el equipo "llega bien al inicio de la Liga. La pretemporada es para asimilar conceptos y ponerse bien físicamente para afrontar la competición de Liga, que es lo verdaderamente importante, con garantías".



Mossa destacó que sería "sería importante comenzar la Liga con una victoria, porque nos daría confianza. Vamos a Riazor con mentalidad de ganar".



Sobre si podría ser una ventaja conocer al ahora técnico del Deportivo, Anquela, que las dos últimas temporadas dirigió al Oviedo, Mossa señaló que "él también nos conoce a nosotros, no creo que sea ninguna ventaja. Vamos a jugar en un gran escenario ante un gran equipo que seguro nos pondrá las cosas muy difíciles. Nosotros vamos con la intención de competir y dar el máximo posible para ver de lo que somos capaces de conseguir".

Sobre su estado físico, indicó que "me encuentro con ilusión y fuerzas, intentando mejorar cada día. Siempre he jugado de lateral izquierdo y es la posición en la que mejor me manejo y en la que más puedo rendir".

Sobre el Deportivo dijo que esperaba "un equipo muy intenso, en especial en los primeros minutos, como suele suceder en los equipos de Anquela"