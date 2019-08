"La cantera tiene que ser la base del Oviedo"

Nikola Jerkan (Sinj, Croacia, 1964) es el jugador extranjero con más partidos en Primera División con el Oviedo: 203. Fue un central destacado en el conjunto azul en el que jugó seis temporadas desde la 90-91 a la 95-96, consiguiendo la clasificación, por primera vez en la historia del club azul, para disputar la Copa de la UEFA. Llegó al Oviedo procedente del Hajduk Split y tras abandonar el equipo azul jugó en el Nottingham Forest, Rapid de Viena y Charleroi belga, en el que se retiró en el año 2000. Jerkan reside en Oviedo, está casado con una ovetense y tiene una hija. Actualmente es miembro del cuerpo técnico de la selección croata que se proclamó subcampeona del mundo en 2018. Jerkan realiza con la selección croata funciones de scouting (análisis de los rivales), labor en la que está ahora inmerso en la preparación de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020. Tiene el título nacional de entrenador y en Asturias dirigió a la Juventud Asturiana, a la que ascendió a Primera Regional, al Oviedo de Liga Nacional y al Avilés B, con el que logró el ascenso a Tercera División.

- ¿Qué espera del Oviedo en la temporada que está a punto de comenzar?

-Después de cinco temporadas en las que el equipo estuvo siempre cerca de disputar la promoción de ascenso, creo que el objetivo tiene que ser luchar por el ascenso. Es el momento de dar el salto en las aspiraciones del equipo.

- ¿Lo ve factible?

-No es fácil. La Segunda División es una categoría muy especial. La temporada pasada varios equipos con un potencial económico muy superior al del Oviedo quedaron muy por detrás. El objetivo tiene que ser formar una buena base de equipo y llegar con opciones al último tramo de la temporada, en abril o mayo. Tiene que conseguir la regularidad que le faltó en temporadas anteriores y creo que a poco que mejore su rendimiento lo puede conseguir.

- ¿Qué balance hace de la pasada temporada?

-Hubo mucha confusión y muchos cambios en el equipo porque el entrenador no tuvo nunca claro como quería jugar. Hizo planteamientos muy defensivos y se cometieron muchos errores que se volvieron a repetir con demasiada frecuencia.

- ¿Le parece que Egea es el entrenador que necesita el Oviedo?

-Fue el que le sacó del pozo de Segunda B y le subió a Segunda. Hay que respetarlo. La pasada temporada poco pudo hacer en los siete partidos que dirigió. El reto de meterlo en el play-off era muy difícil, pero al menos tuvo opciones hasta el partido final. La temporada que logró el ascenso consiguió formar un equipo sólido y además realizó un buen fútbol. Hizo cosas para creer en él. Es una persona con ilusión, positivo y creo que merece la confianza de todos los estamentos del club y de los aficionados.

- Le gustan sus planteamientos?

-Apuesta por el fútbol y eso es muy importante. Es muy distinto a Anquela. Tiene claro como quiere que juegue su equipo y qué rendimiento le puede sacar a la plantilla.

- Esta temporada el Oviedo ha dado un giro completo a la planificación del primer equipo. Se apuesta más por la cantera y se han reducido los fichajes. ¿Qué opina de ello?

-La anterior fórmula no ha dado resultados. Está claro que no se puede fichar todas las temporadas a 12 ó 13 jugadores porque así es muy difícil formar un equipo con garantías. Hay que tener una base definida y si además es con jugadores de la casa, mejor. En mi época de jugador la cantera era muy importante, ahí están los casos de Luis Manuel, Sietes, Armando, Berto, Bango, Manel, César, Jaime, Amieva, Paco, Oli... La categoría era exigente y dieron un gran rendimiento al equipo y además algunos de ellos dejaron mucho dinero al club. No es fácil. Los jugadores de la cantera necesitan apoyo y rodearlos de buenos fichajes. Lo que está claro es que los que subieron al primer equipo se lo merecen por la gran temporada que realizaron en el Vetusta.

- Destacaría a alguien?

-Me gustó mucho Javi Hernández, pero también Borja Sánchez, Cortina y Jimmy, que tienen un gran futuro. Es mejor dar la oportunidad a los de la casa que mantener a jugadores que no aportan nada al equipo.

- ¿Cuál es el objetivo de Croacia en la Eurocopa?

-Jugar la fase final. La selección está en una fase de renovación, tras haber logrado el subcampeonato en el Mundial de 2018 y se necesita un tiempo para conseguirlo. La clasificación no será fácil, pero estoy convencido de que la conseguiremos.