Egea ensaya con el equipo que jugó contra el Alavés

Todo hace indicar que el Oviedo estrenará la Liga el domingo en Riazor con el mismo equipo que se enfrentó el pasado sábado al Alavés en el último partido de la pretemporada. Así, por lo menos, lo ensayó ayer en el entrenamiento el técnico azul Sergio Egea. El entrenador oviedista dispuso de dos equipos, con 12 jugadores cada uno, que finalizaron la sesión con un partido de 45 minutos de duración.

Por un lado jugaron: Alfonso Herrero, Diegui, Javi Fernández, Christian Fernández, Mossa, Edu Cortina, Lolo, Tejera, Sangalli, Berjón, Ortuño y Obeng. En el otro: Champagne, Nieto, Arribas, Ugarte, Jero, Riki, Jimmy, Borja Sánchez, Omar Ramos, Bárcenas, Ibrahima y Steven En la sesión no estuvieron ni Viti y Joselu, lesionados, y tampoco Carlos Hernández, aquejado de un proceso vírico. Lucas se ejercitó la primera parte de la sesión, pero no participó en el partido que se celebró a continuación.

Mossa fue el jugador del Oviedo que más minutos disputó en la pretemporada, habiendo intervenido en los seis partidos de preparación que disputó el equipo azul. El defensa aseguró ayer que el equipo "llega bien al inicio de la Liga. La pretemporada es para asimilar conceptos y ponerse bien físicamente para afrontar la competición de Liga, que es lo verdaderamente importante, con garantías". Mossa destacó que sería "sería importante comenzar la Liga con una victoria, porque nos daría confianza. Vamos al campo de Riazor con mentalidad de ganar".

Sobre si podría ser una ventaja conocer al ahora técnico del Deportivo, Anquela, que las dos últimas temporadas dirigió al Oviedo, Mossa señaló que "él también nos conoce a nosotros, no creo que sea ninguna ventaja. Vamos a jugar en un gran escenario ante un gran equipo que seguro nos pondrá las cosas muy difíciles. Nosotros vamos con la intención de competir y dar el máximo posible para ver de lo que somos capaces de conseguir en este primer partido".

Mossa espera un Deportivo "muy intenso, en especial en los primeros minutos, como suele suceder en los equipos de Anquela".