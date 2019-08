Egea respalda a Diegui: "Siempre me ha respondido, tiene un físico impresionante"

El entrenador del Oviedo, Sergio Egea, atendió hoy a los medios antes del debut liguero de los azules contra el Dépor en Riazor, el domingo a las 18.00 horas. El argentino aseguró que Ortuño será titular y descartó a Viti y a Lucas. Salvo sorpresa tampoco estarán ni Bárcenas ni Nieto. Egea, además, habló sobre la situación de Diegui y la rivalidad Oviedo y Sporting.

Los descartados: "Joselu, Viti y Lucas están descartados. Con Jimmy estamos a la espera. Mañana tenemos el último entrenamiento, llegaron tarde. Tenemos que tener tranquilidad, son buenos futbolistas, pero la base física es importante. Si apresuramos las cosas podemos llegar a romper y no nos interesa. Los que han venido colaborarán, pero hay un trabajo previo que se hizo bien".

¿Cómo llega el equipo?: "Llegamos bien, todo es mejorable. A medida que empieza la temporada agarraremos más fútbol. Tenemos un grupo competitivo, verán un Oviedo de mucha entrega y calidad".

¿Cómo ve la categoría?: "En Segunda no hay rival sencillo, si pensamos que alguno lo es por su nombre no haremos lo correcto. Tenemos que respetar al máximo a todos los equipos. Si nos relajamos nos pasará factura".

Ortuño será titular: "Ortuño va a jugar. Es el nueve punta que estábamos buscando y el club hizo un gran esfuerzo. Ortuño es distinto a los demás que llegaron, porque vino con base física de hacer la pretemporada con el Albacete".

El Oviedo jugará con tres centrocampistas: "La lesión de Joselu y la llegada tardía de Bárcenas ha hecho que busquemos armar un sistema con el que compitamos de la mejor manera con los jugadores que tenemos sanos".

El momento de Edu Cortina: "Se recuperó muy bien de la lesión, tuvo un amago de pubis. Sigo diciendo que los chicos del Vetusta están preparados y pueden jugar en cualquier momento. Hay que tirarlos a la cancha y mostrar confianza. Son asturianos, de Oviedo, se han formado aquí y estamos muy contentos porque juegan muy bien. Se están haciendo profesionales y estoy muy tranquilo".

¿Cómo valora Egea el VAR?: "Lo veo un adelanto positivo. Ha habido muchos errores. Goles que no debían haber sido, expulsiones. Es una herramienta importante para el árbitro. Se ha quitado la polémica, que era muy linda, pero esto ya no falla. Antes nos acercábamos a las cafeterías y había unas polémicas€Eso, que era la esencia, se quitó".

¿Alfonso o Champagne?: "Nos queda un día y ya decidiremos".

¿Cómo está en lo personal?: "Muy contento, estoy muy feliz en Oviedo. Estamos en un club muy organizado, tenemos que trabajar porque el resto lo tenemos. Yo soy de armonía, muy positivo y de sumar. Tenemos que preocuparnos de entrenar y de que los chicos den el máximo rendimiento".

¿Cómo está la situación de Dani Torres?: "Ni idea, solamente me preocupo de los que están, que son muy buenos. De suposiciones no puedo contestar, tenemos un grupo muy bueno. El mercado está abierto hasta el día que se cierra y puede haber salidas y entradas" .

¿Cómo ve a Diegui?: "Diegui es un futbolista que siempre me ha respondido. Lo subimos al primer equipo cuando estaba yo y compitió muy bien. Tiene una explosividad física impresionante, ahora le ha llegado Nieto, y está Lucas y Jorge Mier. La banda derecha está muy bien ocupada".

Riki, sensación de pretemporada: "Riki es un gran jugador y debemos ir con paciencia. Tiene mucho fútbol, como todos los chicos. En su momento nos dará calidad y toque de balón. Tenemos que marcar el equilibrio".

¿El morbo con Anquela?: "Me da igual. Con Anquela no hay nada, es un gran profesional y un tipo recto. Juegan dos grandes instituciones, este juego es de los jugadores. Los entrenadores gestionamos. El plantel que mejor se comporte se llevará el triunfo. Respeto siempre al rival y al compañero de profesión, pero lo que me interesa es el Oviedo".

¿Han estado atentos a los fichajes del Sporting?: "No, para nada. Nosotros hicimos un gran plantel y subimos siete jugadores del fútbol base. Trabajar con la cantera, formarlos y a la cancha. Muchas veces no los tiramos a la cancha porque les falta experiencia. Hay que ponerlos a jugar. Respetamos al rival, porque también es asturiano. Pero nos fijamos con el Oviedo".