El comité no anula las sanciones y Jimmy no podrá jugar en Riazor

El Consejo Superior de Deportes (CSD) dejó ayer en manos del Comité de Competición, dependiente de la Federación Española, la posibilidad de indultar a los jugadores sancionados al final de la temporada pasada y que no podrían disputar la primera jornada de Liga de esta campaña. Es el caso de seis jugadores de Primera División y también de Jimmy, centrocampista del Oviedo. El presidente de la Federación (RFEF), Luis Rubiales, solicitó esta semana un indulto de urgencia al CSD para que los jugadores sancionados pudiesen empezar la Liga, ya que el cambio en el reglamento no llegó a tiempo para esta campaña. Ayer, el CSD devolvió la pelota al Comité de Competición, que finalmente decidió mantener las sanciones a los jugadores, por lo que Egea no podrá contar con Jimmy en Riazor.